Fortsetzung zum Blockbuster Erster Trailer zu „Joker 2“: Lady Gaga wird zu Harley Quinn

Lady Gaga und Joaquin Phoenix bei den Dreharbeiten zur Fortsetzung von "Joker". (ym/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 09:40 Uhr

Im ersten Trailer zur Fortsetzung des Kinoerfolgs "Joker" aus dem Jahr 2019, wird Lady Gaga zu Harley Quinn. "Joker: Folie à Deux" startet am 3. Oktober in den Kinos.

"Joker"-Darsteller Joaquin Phoenix (49) ist zurück in seiner Paraderolle – und mit an seiner Seite US-Sängerin Lady Gaga (38). Im ersten Trailer zur lang erwarteten Fortsetzung "Joker: Folie à Deux" von Todd Philipps (53) Kassenschlager "Joker" aus dem Jahr 2019 zeigt das ungleiche Paar Kinobesuchern seine toxische Liebesbeziehung.

Lady Gaga wird zu Harley Quinn

In der Fortsetzung des Kinoerfolgs kehrt Phoenix in seine Rolle des Außenseiters Arthur Fleck zurück. In der Nervenheilanstalt Arkham Asylum in der fiktiven Stadt Gotham City trifft dieser auf die Psychiaterin Harleen Quinzel, verkörpert durch Sängerin Lady Gaga, die den eigenwilligen Fleck therapieren soll. Nach und nach verfällt Quinzel aber dem Charme des "Jokers" und baut eine Beziehung zu ihm auf.

Die Figur der Sängerin soll, wie es im Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" heißt, von der Comicfigur Harley Quinn inspiriert sein. Das Duo sei für seine toxische Liebesbeziehung bekannt, die sich auch im Titel des Films "Folie à Deux" widerspiegelt. Der medizinische Begriff, der aus dem Französischen kommt, beschreibt eine induzierte wahnhafte Störung, die zumeist zwei sich nahestehende Menschen oder Mitglieder derselben Familie betrifft.

Mit "Joker 2" betritt Phillips das Musical-Genre

Das besondere an der Fortsetzung des Kinoerfolgs aus dem Jahr 2019: Phillipps betritt mit seinem nächsten Blockbuster das Musical-Genre. "Wir haben nie so darüber gesprochen", so Philipps. Doch "Joker 2" sei ein Film, "in dem Musik ein wesentliches Element ist."

"Joker: Folie à Deux" soll am 3. Oktober 2024 in den deutschen Kinos starten.