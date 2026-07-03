Film Jodie Foster ist überzeugt: ‚F1‘ wurde von KI gemacht

Jodie Foster - 82nd Annual Golden Globe Awards 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 11:00 Uhr

Die Hollywood-Ikone findet ehrliche Worte über den Streifen von Brad Pitt.

Jodie Foster ist der Meinung, dass Brad Pitts Film ‚F1‘ „von KI gemacht wurde“.

Die Schauspielerin und Regisseurin äußerte sich dazu während eines Auftritts beim Aspen Ideas Festival in Colorado am Dienstag (30. Juni). Dort wurde unter anderem diskutiert, wie künstliche Intelligenz die Zukunft Hollywoods verändern könnte. Während des Gesprächs erklärte Foster, sie glaube, dass KI bereits heute stark in Filmproduktionen eingesetzt werde und das in den kommenden Jahren noch zunehmen werde. „Wenn wir in der Lage sind, KI über einen längeren Zeitraum hinweg zu kontrollieren, ja, dann werden wir Dinge erschaffen, die uns widerspiegeln, und wir können Dinge besser machen“, sagte die 63-Jährige.

Allerdings gebe es noch viele offene Fragen: „Werden wir in der Lage sein, die Technologie zu dominieren? Wird diese bestimmte Technologie länger als ein paar Jahre bestehen? Ich weiß es nicht.“ Auf die Frage, ob KI eingesetzt werden könnte, um Drehbuchautoren oder Schauspieler zu ersetzen, antwortete Foster: „Das machen wir bereits. Face-Swapping und all die Dinge, die ihr auf eurem iPhone machen könnt, können wir mit sehr ausgefeilter Technik noch viel besser machen … Ich denke dabei an Filme, die es bereits gibt.“

Anschließend nannte sie ‚F1‘ als Beispiel und sagte: „Ich meine das nicht abwertend – wie könnte ich auch? Dieser Film hat Millionen eingespielt, aber schaut euch einen Film wie ‚F1‘ an. Ich denke: ‚F1‘ wurde von KI gemacht. Oder nicht?“ Ihre These stützte die Darstellerin mit mehreren Argumenten. „Die Struktur entspricht exakt dem, was man in der Filmhochschule lernt. Die Schauspieler sagen ihre Texte genauso, wie es ein Computer schreiben würde – exakt das, was in diesem Moment richtig erscheint“, erklärte sie.

Die ‚F1‘-Crew habe Technologie genutzt, um „etwas Großes und Schönes zu erschaffen – möglicherweise auch mit vielen Informationen, die aus anderen Quellen stammen“, so Foster. ‚F1‘ wurde für vier Oscars nominiert, darunter als Bester Film, und gewann den Preis für den Besten Ton.