Stars Joe Biden unterzieht sich Hautkrebs-Operation

Joe Biden - October 2023 - Avalon - Address to the Nation BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2025, 11:00 Uhr

Ein Sprecher des ehemaligen US-Präsidenten bestätigt, dass sich der 82-Jährige dem Eingriff unterzogen hat.

Der ehemalige US-Präsident Joe Biden wurde wegen Hautkrebs operiert.

Ein Sprecher des 82-jährigen Politikers bestätigte, dass Biden sich einer sogenannten Mohs-Operation unterzogen hat – ein Eingriff, bei dem die betroffenen Hautschichten entfernt werden, um die beiden häufigsten Formen von Hautkrebs zu behandeln. Zuvor war er in Delaware nach einem Kirchgang mit einer großen Wunde am Kopf fotografiert worden. Der Sprecher bestätigte gegenüber ‚People‘, dass Biden sich dem Eingriff kürzlich unterzogen habe, gab jedoch keine weiteren Details bekannt.

Bereits während seiner Amtszeit als US-Präsident war Biden wegen Hautkrebs behandelt worden. Im Februar 2023 wurde ihm im Weißen Haus ein bösartiges Hautgeschwür von der Brust entfernt. Der Leibarzt des Weißen Hauses, Dr. Kevin O’Connor, erklärte damals, die Läsion sei bei einer Routineuntersuchung entdeckt und erfolgreich entfernt worden. In einem Schreiben teilte er mit: „Wie erwartet, bestätigte die Biopsie, dass es sich bei der kleinen Läsion um ein Basalzellkarzinom handelte. Sämtliches Krebsgewebe konnte erfolgreich entfernt werden… Sie können jedoch mit der Zeit größer werden, was sowohl ein größeres Problem darstellen als auch die chirurgische Entfernung erschweren kann.“

Im Mai hatte Biden außerdem bestätigt, dass bei ihm eine Form von Prostatakrebs diagnostiziert wurde, die bereits in die Knochen metastasiert ist. In einer Erklärung seines Büros hieß es: „Obwohl es sich um eine aggressivere Form der Krankheit handelt, scheint der Krebs hormonempfindlich zu sein, was eine wirksame Behandlung ermöglicht. Der Präsident und seine Familie beraten nun mit seinen Ärzten über die Behandlungsoptionen.“

In einem Statement auf X schrieb Biden: „Krebs betrifft uns alle. Wie so viele von euch haben [meine Frau] Jill und ich gelernt, dass wir an unseren Bruchstellen am stärksten sind. Danke, dass ihr uns mit Liebe und Unterstützung aufrichtet.“