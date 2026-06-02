Musik Joe Elliott: So sind Def Leppard seit 34 Jahren zusammengeblieben

Vivian Campbell and Rick Savage - Def Leppard at Wembley 2015 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2026, 18:00 Uhr

Def Leppard sind seit 34 Jahren zusammen. Frontman Joe sieht den Grund darin, dass die Musiker ihren gemeinsamen Humor bewahrt haben.

Def Leppard sind seit 34 Jahren zusammen, weil sie alle ihren „Sinn für Humor“ bewahrt haben.

Frontmann Joe Elliott (66) blickte auf mehr als drei Jahrzehnte im Rampenlicht mit denselben Bandkollegen Rick Savage, Rick Allen, Phil Collen und Vivian Campbell zurück. Er bezeichnete diese Leistung als „verrückt“ und betonte, dass sie über all die Jahre Freunde geblieben seien, weil sie gemeinsam lachen könnten.

„Die Tatsache, dass wir alle Freunde sind und jeder das weiß. Die Tatsache, dass wir nun seit 34 Jahren dieselbe Besetzung haben, ist verrückt“, sagte er dem ‚Rock Candy Magazine‘. Er fügte hinzu: „Ein Sinn für Humor hat diese Band zusammengehalten, und ich glaube, das spüren die Fans. Wir machen einfach unser Ding, und aus irgendeinem bizarren Grund mögen die Leute es immer noch.“ Außerdem betont er, dass die Bandmitglieder einfach weiterhin Musik machen müssen, was sie unweigerlich immer wieder zusammen ins Studio treibt: „Unsere Köpfe sind voller Songs, und wir würden unglücklich sterben, wenn wir sie nie aufschreiben würden.“

Elliott bestätigte außerdem, dass das nächste Def-Leppard-Album 2027 erscheinen werde und wahrscheinlich von einer weiteren Tour begleitet werde. Er fügte hinzu: „Wenn wir ein neues Album machen, dann gehen wir auch auf Tour. Und wir arbeiten gerade an einer neuen Platte, die nächstes Jahr erscheinen wird. Warum? Weil wir noch nicht fertig sind.“

Erst kürzlich enthüllte Elliott, dass die Band ihren Aufnahmeprozess grundlegend verändert habe und dadurch inzwischen genug Material für zwei neue Alben besitze. Früher lud er seine Bandkollegen in sein Heimstudio ein, wo sie monatsweise zusammen an neuen Projekten arbeiteten, doch seit der Coronavirus-Pandemie nimmt die Gruppe aus der Ferne auf – und das habe sich als großer Vorteil erwiesen. Er sagte gegenüber ‚France 24‘: „Wir haben eine völlig neue Art des Aufnehmens entwickelt, die durch COVID entstanden ist. Plötzlich konnten sie nicht mehr reisen. Also begannen wir, aus der Ferne aufzunehmen, und fanden das unglaublich inspirierend. Jeder konnte bei seiner Familie sein und trotzdem ein Album machen.“

Das sei einerseits praktisch, andererseits aber auch ein logischer Prozess, findet der Star: „Selbst wenn wir im selben Studio sind, nehmen wir nicht alle gleichzeitig in einem Raum auf – Schlagzeug, Bass, Gitarren und Gesang werden ohnehin übereinandergelegt.“

Def Leppard – bekannt für Hits wie ‚Pour Some Sugar on Me‘, ‚Photograph‘, ‚Love Bites‘, ‚Rock of Ages und ‚Animal‘ – spielten zuletzt im Februar 2026 ihre zwölf Termine umfassende Las-Vegas-Residenz ‚Def Leppard: Live at Caesars Palace The Las Vegas Residency‘.