Stars Joe Exotic: Für seinen Verlobten zieht er nach Mexiko

Bang Showbiz | 01.11.2024, 16:00 Uhr

Joe Exotic würde nach Mexiko ziehen, wenn sein neuer Verlobter nicht in den USA bleiben darf.

Der ‚Tiger King‘-Star, der derzeit eine 21-jährige Haftstrafe verbüßt, nachdem er des Auftragsmordes an seiner Rivalin Carole Baskin für schuldig befunden wurde, enthüllte Anfang dieser Woche, dass er sich mit seinem Mithäftling Jorge Marquez verlobt habe. Und obwohl er hofft, dass diese Verbindung seinen Partner vor der Abschiebung in sein Heimatland schützen wird, wäre er notfalls bereit, ihm nach Südamerika zu folgen.

Joe sagte gegenüber ‚RadarOnline.com‘: „Ob es seinem Einwanderungsstatus hilft oder nicht, wir lieben uns genug, um zu heiraten. Wir haben uns sogar schon passende Eheringe tätowieren lassen. Es würde ihn absichern und es würde dem Gericht zeigen, dass er ein wenig finanzielle Stabilität hat, um in Amerika zu bleiben. Sein Asylfall wird besser aussehen, wenn er verheiratet ist. Wir hoffen nur, dass das Gefängnis es uns ermöglicht, zu heiraten und im selben Gefängnis zu bleiben.“ Er sagte dem Outlet auch, wenn er keine Hilfe von der Regierung bekomme, um „ihn hier zu halten“: „Dann gehe ich wohl nach Mexiko.“

Trotz seiner langen Haftstrafe hofft der 61-jährige Reality-Star, der mit bürgerlichem Namen Joseph Maldonado heißt, dass er mit seiner Berufung vorankommt und nicht lange im Gefängnis sitzt, ohne Jorge, der nur noch wenige Monate seiner Haftstrafe zu verbüßen hat. Joe sagte: „Er kommt im Mai nächsten Jahres raus, also haben wir sieben Monate Zeit, um meinen Einspruch zu erledigen und herauszufinden, wo ich stehe. Wir hoffen, dass wir fast zur gleichen Zeit aus der Tür gehen können.“