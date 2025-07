Stars Joe Jonas: Gemeinsame Elternschaft mit seiner Ex-Frau Sophie Turner läuft ‚großartig‘

Joe Jonas - Vanity Fair Oscar Party 2023 - Avalon - Priscilla Grant/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2025, 14:00 Uhr

Joe Jonas und Sophie Turner sollen eine „großartige“ Beziehung haben, wenn es um ihre gemeinsame Elternschaft geht.

Der 35-jährige Sänger und seine Ex-Ehefrau, die ehemalige ‚Game of Thrones‘-Schauspielerin, haben die gemeinsamen Töchter Willa (4) und Delphine (2).

Joe sprach jetzt offen darüber, wie die Stars ihr Leben als Familie organisieren, seitdem er im September 2023 die Scheidung von der Darstellerin eingereicht hat. Jonas erzählte in einem Gespräch im ‚School of Greatness‘-Podcast: „Wir haben eine großartige Beziehung als Eltern, die mir sehr wichtig ist.“ Joe beschrieb die Vaterschaft für seine „wunderschönen“ Kinder zudem als „größte Freude und Reise“ seines Lebens und lobte gleichzeitig den Einfluss, den Sophie auf ihre Kids habe. Der Sänger fügte hinzu: „Meine Kleinen haben einige unglaubliche Frauen, zu denen sie aufschauen können, einschließlich ihrer Mutter.“ Als Joe vor fast zwei Jahren die Scheidung von Turner einreichte, beantragte er „gemeinsame elterliche Verantwortung“ und einen „Erziehungsplan“. Nur zwei Wochen nach der Einreichung der Unterlagen verklagte die 19-jährige Schauspielerin ihren damals schon getrennt von ihr lebenden Ehemann jedoch wegen des angeblichen „widerrechtlichen Zurückhaltens“ ihrer Kinder in New York City, „fernab von ihrem gewöhnlichen Wohnsitz in England“. Im darauffolgenden Monat bestätigten die Stars, dass sie eine Einigung in Hinblick auf das Sorgerecht erreicht hätten.