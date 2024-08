Stars Joe Jonas: “Ich habe ein schönes Leben”

Joe Jonas - Vanity Fair Oscar Party 2023 - Avalon - Priscilla Grant/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2024, 10:00 Uhr

Joe Jonas hat trotz seiner Scheidung von Sophie Turner immer noch ein „schönes Leben“.

Der 35-jährige Sänger war von 2019 bis 2023 mit der ‘Game of Thrones’-Schauspielerin Sophie (28) verheiratet, mit der er die vierjährige Willa und die zweijährige Delphine hat. Er betonte jedoch, dass er mit seinem kommenden Album ‘Music for People Who Believe in Love’ nicht versucht, „für irgendjemanden zu kommen“ und er immer noch „dankbar“ für das ist, was er heute hat. Er erzählte ‘Billboard’: „Es war manchmal beängstigend, aber auch befreiend. Ich versuche nicht, auf diesem Album für irgendjemanden zu kommen. Ich versuche nicht, Dinge auf die Spitze zu treiben. Ich habe ein schönes Leben, für das ich dankbar bin. Ich habe zwei wunderbare Kinder. Ich bin ein glücklicher Mensch, und die Musik sollte das widerspiegeln – aber auch den Weg, der mich hierher geführt hat.“ Jonas hofft, dass das Album allen Menschen auf der Welt, die eine schwere Zeit durchmachen, „helfen“ kann. „Wenn dieses Werk den Menschen hilft, das durchzustehen, was sie gerade durchmachen, ist das alles, was ich mir wünschen kann.“

In der Zwischenzeit gab Sophie kürzlich zu, dass sie sich nicht sicher war, ob sie ihre Scheidung jemals überstehen würde, da sie von der ganzen Welt kritisch beäugt wurde. Sie erzählte dem britischen ‘Vogue’-Magazin: „Es gab Tage, an denen ich nicht wusste, ob ich es schaffen würde. Ich rief meinen Anwalt an und sagte: ‚Ich kann das nicht tun. Ich kann einfach nicht.’ Ich war einfach nie stark genug, um für mich selbst einzustehen. Und dann, nachdem ich zwei Wochen lang nicht weitergekommen war, erinnerte sie mich daran, dass es meine Kinder waren, für die ich kämpfte. Sobald jemand zu mir sagt: ‚Tu es für deine Kinder‘, tue ich es. Für mich selbst würde ich es nicht tun, aber für sie werde ich die Kraft aufbringen.“