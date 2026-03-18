Stars Joel Madden äußert sich selten über seine ‚heilige‘ Ehe mit Nicole Richie

Joel Madden and Nicole Richie - April 2024 - Don't Tell Mom the Babysitter's Dead premiere -LA-Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2026, 11:00 Uhr

Joel Madden äußert sich selten über seine 'heilige' Ehe mit Nicole Richie.

Joel Madden möchte seine „heilige“ Beziehung zu Nicole Richie schützen.

Der 47-jährige Rockstar von Good Charlotte und die 44-jährige Reality-TV-Darstellerin lernten sich vor fast 20 Jahren kennen. Joel verriet, dass seine Frau „immer die Person war, die sie heute ist“ – unabhängig davon, wie die Öffentlichkeit sie wahrnimmt. Im Podcast ‚Dumb Blonde‘ von Bunnie Xo sagte er, ihre Ehe sei „heiliges Terrain“, und ergänzte: „Ich bin mir sehr bewusst, wie die Welt funktioniert, und welche Erzählung es darüber gibt, wer Nicole vor ‚uns‘ war. Ich bekämpfe das nicht, aber ich kann sagen, dass Nicole immer die Person war, die sie heute ist. […] Es liegt eine Eleganz und ein gewisses Maß an Klasse darin, über einer Erzählung zu stehen, die andere für dich geschaffen haben – und sie war nie diese Erzählung, unabhängig von Fehlern, die sie in jungen Jahren gemacht hat.“

Nicole wurde zunächst durch die Reality-Show ‚The Simple Life‘ berühmt und galt in ihrer Jugend als „wilder Teenager“. Das Paar heiratete 2010 und hat gemeinsam Tochter Kate (18) und Sohn Sparrow (16). Joel betonte, dass er Nicole nicht „gerettet“ habe, als sie sich 2006 kennenlernten, und dass die Person von damals dieselbe sei, mit der er heute zusammen ist. Er beschrieb sie als „klug“, „schön“ und „stilvoll“ und fügte hinzu, dass er „großes Glück mit ihr gehabt“ habe. Der Sänger von ‚Lifestyles of the Rich and Famous‘ erklärte außerdem, dass das Paar großen Wert darauf legt, seine Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und „vor der Welt zu schützen“: „Wir wissen, dass, wenn wir unsere Kinder und unsere Familie nicht schützen, andere einfach Geschichten erzählen können, die dann für immer festgehalten werden.“

Im April 2024 gab Nicole zu, dass ihre Kinder von ‚The Simple Life‘ wenig beeindruckt sind. Sie sagte gegenüber ‚Variety‘: „‚The Simple Life‘ erlebt offenbar gerade einen großen Moment auf TikTok, deshalb sagen sie mir, dass sie sich Clips dort anschauen. Ihre Freunde sehen es auch. Ich bekomme ständig Augenrollen zu Hause. Das passt genau zu dem Bild, das sie generell von mir haben.“