Stars Johannes B. Kerner zeigt sich fit und schlank

Johannes B. Kerner / Deutscher Medienpreis 2013 / Eventpress Herrmann / 03/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2026, 14:00 Uhr

Johannes B. Kerner hat in den letzten Monaten deutlich an Gewicht verloren und präsentiert sich mittlerweile mit einem neuen, schlankeren und frischen Erscheinungsbild.

Der beliebte Moderator hat dafür seine Lebensgewohnheiten grundlegend umgestellt und setzt laut ‚Bild‘ seitdem auf eine Kombination aus Fasten, regelmäßiger Bewegung und einer bewussten, ausgewogenen Ernährung.

Den Beginn seiner Transformation markierte ein mehrtägiger Aufenthalt in einem Gesundheitsresort auf Sylt im November 2025, wo Kerner mehrere Tage konsequent fastete. Diese intensive Phase half ihm, seine Gewohnheiten langfristig zu ändern. Seitdem hat der Moderator seine Routinen beibehalten, treibt regelmäßig Sport und achtet darauf, ausgewogen und gesund zu essen. Mit diesen Maßnahmen konnte er insgesamt sieben Kilo abnehmen, auch wenn er sein aktuelles Gewicht nicht öffentlich preisgibt. Die Ergebnisse seiner Disziplin sind mittlerweile sichtbar: Beim 55. Ball des Sports in Frankfurt saß sein Smoking perfekt – ein Kleidungsstück, das ihm im vergangenen Jahr noch nicht passte. Über seine Veränderung sagt Kerner selbst: „Es zahlt sich aus.“

Nicht nur beruflich, sondern auch privat zeigt sich der Moderator aktiv und fit. Vor wenigen Tagen besuchte er gemeinsam mit seiner deutlich jüngeren Frau Alina ein Eishockeyspiel bei den Olympischen Winterspielen, begleitet von Boris Becker.