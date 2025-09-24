Stars John Legend: Gegenseitige Unterstützung ist der Schüssel für eine glückliche Ehe

John Legend performing in Grace For The World concert - AVALON - Vatican City - September - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 09:00 Uhr

John Legend glaubt, dass gegenseitige Unterstützung das Geheimnis seiner Ehe ist.

Der 46-jährige Sänger ist seit 2013 mit Model Chrissy Teigen verheiratet, zusammen haben sie vier Kinder. Und obwohl sie in dieser Zeit viele Herausforderungen gemeistert haben, ist das Promi-Paar so stark wie eh und je.

Auf die Frage, was der Schlüssel für ihre glückliche Ehe sei, antwortete der Sänger gegenüber ‚Us Weekly‘: „Einfach einander unterstützen und lieben. Einander den Rücken stärken. Wir haben alles gemeinsam durchgestanden – so viel Freude, aber auch Schmerz, Herausforderungen und Trauer. Ich glaube, zu wissen, dass wir uns gegenseitig den Rücken stärken und uns durch alles hindurch unterstützen, ist – wissen Sie, wenn man das als Grundlage hat, ist das alles.“

Legend ist derzeit auf Tournee, um das 20-jährige Jubiläum seines Debütalbums ‚Get Lifted‘ zu feiern, und er genießt die Erfahrung bisher sehr. Er sagte: „Ich bin so aufgeregt. Wir haben bereits einige Shows in den USA gespielt, aber im Oktober, November und Dezember stehen noch viele weitere an. Und es ist ein Fest! Es sind 20 Jahre meiner Karriere, 20 Jahre seit meinem Debütalbum.“

Der Musiker beschrieb seine Welttournee erst kürzlich als einen „Moment des Feierns und der Dankbarkeit „. Er sagte gegenüber ‚People‘: „‚Get Lifted‘ hat mich der Welt vorgestellt, und jetzt, 20 Jahre später, kann ich diesen Meilenstein mit den Menschen feiern, die mich seit dem ersten Tag begleiten, und mit neuen Fans, die das Album im Laufe der Zeit entdeckt haben. Es ist etwas ganz Besonderes, diese Songs wieder aufzugreifen und sie erneut live zu spielen. Es ist ein Moment des Feierns und der Dankbarkeit.“