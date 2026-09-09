Film John Mulaney soll die Hauptrolle in ‚Get Smart‘ übernehmen

John Mulaney - American Museum Of Natural History's 2019 Museum Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2026, 11:00 Uhr

John Mulaney soll die Hauptrolle in 'Get Smart' übernehmen.

John Mulaney steht kurz davor, die Hauptrolle in der Neuverfilmung von ‚Get Smart‘ zu übernehmen.

Der 44-jährige Comedian soll den klugen, aber inkompetenten Agenten Maxwell Smart in der Warner-Bros.-Adaption der Spionage-Parodie spielen. Das Projekt befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium. Seth Grahame-Smith, Mitautor von ‚Now You See Me: Now You Don’t‘, schreibt das Drehbuch, während Andrew Lazar und Chuck Roven als Produzenten fungieren.

Die ursprüngliche ‚Get Smart‘-Fernsehserie wurde 1965 von Mel Brooks und Buck Henry erschaffen und lief bis 1970 mit 138 Folgen. Don Adams spielte darin den Agenten Smart, an seiner Seite Barbara Feldon als fähige Agentin 99 und Edward Platt als Chef der CONTROL-Agentur. 1965 wurde ‚Get Smart‘ dann als Kinofilm adaptiert, wobei Peter Segal Steve Carell in der Hauptrolle inszenierte, unterstützt von Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Alan Arkin und Terence Stamp.

Zuletzt war John Mulaney 2025 als Moderator von Netflix‘ ‚Everybody’s Live with John Mulaney‘ zu sehen. Im Januar wird er eine Serie von neun Comedy-Shows starten. Seine nächste Filmrolle wird die des Electronic-Arts-Gründers Trip Hawkins in David O. Russells Sport-Biopic ‚Madden‘ sein.

Mulaney scherzte früher, dass eine „starbesetzte Intervention“ sein Leben gerettet habe. Der Comedian suchte 2020 wegen Alkoholismus und Kokainsucht eine Therapie auf und machte in seinem Netflix-Special ‚John Mulaney: Baby J‘ Witze über seine Genesung. Der TV-Star – Vater von Malcolm (4) und Mei (23 Monate) mit seiner Frau Olivia Munn – sagte: „Lassen Sie mich das jetzt einfach mal klarstellen: Ich will nicht komisch klingen. Es war eine starbesetzte Intervention. Es war eine gute Gruppe.“