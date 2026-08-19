Film Anne Hathaway setzte sich ’sehr nachdrücklich‘ für Julie Andrews in ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ ein

Anne Hathaway - The Odyssey - London Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2026, 11:00 Uhr

Anne Hathaway setzte sich 'sehr nachdrücklich' für Julie Andrews in 'Plötzlich Prinzessin 3' ein.

Anne Hathaway hat nach eigener Aussage „sehr nachdrücklich“ versucht, Dame Julie Andrews für eine Rückkehr in ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ zu gewinnen.

Julie Andrews (90) spielte Königin Clarisse Renaldi im Originalfilm von 2001 sowie in der Fortsetzung ‚Plötzlich Prinzessin 2: Hochzeit auf Umwegen‘ aus dem Jahr 2004. In ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ wird sie jedoch nicht zu sehen sein. Das bedeutet allerdings nicht, dass Anne Hathaway, die in den Filmen Mia Thermopolis und inzwischen die Königin von Genovien verkörpert, nicht versucht hätte, Andrews von einem Auftritt im dritten Teil zu überzeugen. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ sagte sie: „Zunächst möchte ich sagen: Wenn sie ihre Meinung noch ändert, sind wir dabei. Wirklich, egal, was es ist. Aber wir wollen auch respektvoll damit umgehen. Wenn man darüber nachdenkt, hat kaum jemand so viel zur Unterhaltungswelt und zu unserer gemeinsamen Freude beigetragen wie sie. Was auch immer sie möchte, wir verstehen das vollkommen.“ Trotzdem räumte Hathaway ein: „Wir haben uns wirklich sehr bemüht herauszufinden, ob sie es machen möchte.“

Ihre Äußerungen folgten auf ein Interview, in dem Andrews über ihre Gründe für den Verzicht auf ‚Plötzlich Prinzessin 3‘ sprach. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte sie: „Ich glaube, die absolute Wahrheit ist, dass ich inzwischen wirklich über diesen Punkt hinaus bin. Ich bin nicht vollständig im Ruhestand, aber heutzutage mache ich eine andere Art von Arbeit: Ich schreibe Bücher und nehme viele Podcasts und Sprecheraufnahmen auf. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich Teil davon sein sollte.“

‚Plötzlich Prinzessin 3‘ soll die Geschichte der erfolgreichen Filmreihe fortsetzen, die auf Meg Cabots gleichnamiger Romanvorlage basiert. Im Mittelpunkt steht Mia, die erfährt, dass sie die Thronfolgerin des Königreichs Genovien ist. Am Ende des zweiten Films aus dem Jahr 2004 wird Mia zur Königin gekrönt, nachdem das Parlament die Regel abgeschafft hat, wonach eine Königin zunächst verheiratet sein musste. Ihre Hochzeit mit Andrew Jacoby (Callum Blue) hatte Mia zuvor abgesagt. Stattdessen kommt sie mit Nicholas Devereaux (Chris Pine) zusammen.