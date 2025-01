Stars John Stamos: Meine Frau will die Welt retten!

John Stamos and Caitlin McHugh - Jungle Cruise Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2025, 14:00 Uhr

Der ‚Fuller House‘-Star findet es großartig, dass sich seine Partnerin für die Belange dieser Welt einsetzt.

John Stamos ist begeistert von den Bestrebungen seiner Ehefrau, die Welt zu retten.

Der ‚Fuller House‘-Darsteller hat seine Partnerin Caitlin McHugh Stamos, mit der er den sechsjährigen Sohn Billy großzieht, seit dem Ausbruch der Brände in Los Angeles kaum zu Gesicht bekommen. Die Schauspielergattin ist mit ihrer Wohltätigkeitsorganisation ‚Civic Soul Organization‘ damit beschäftigt, den Opfern der Flammen zu helfen und die Ersthelfer in ihrer Arbeit zu unterstützen. Im Gespräch mit ‚Extra‘ sagt John über die Arbeit seiner Frau: „Ich mache mich bereit, um auf unseren Sohn aufzupassen, während meine Ehefrau da draußen ist und die Welt rettet! In dem Moment, in dem wir evakuieren mussten, sagte ich: ‚Caitlin, ich glaube in Altadena sind die Feuer sehr nahe.‘ Sie sagte nur: ‚Was?!‘ Und dann sprang sie auf, ließ uns zurück, fuhr direkt in ihre Heimatstadt und ging dort in eine Kirche, um zu fragen, wie sie helfen kann. Naja, seitdem haben wir sie nicht gesehen.“

Der 61-jährige Schauspieler und seine Frau feiern im kommenden Monat ihren achten Hochzeitstag. Mit Caitlin habe John den „Jackpot“ getroffen, erklärt er im Interview weiter: „Ich bin so stolz auf sie… die Art von Person, die sie vor unserem Sohn ist. Ich habe den Jackpot getroffen und ich weiß nicht, was ich dafür in einem früheren Leben getan habe. Ich bin dankbar und ich verstehe es.“