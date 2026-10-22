Film John Turturro: Für ‚The Only Living Pickpocket in New York‘ hat er ‚vielen Leuten die Taschen geleert‘

John Turturro - AVALON - New York - October 2026 - A Statement premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2026, 11:00 Uhr

John Turturro übte sich am Set von 'The Only Living Pickpocket in New York' im Taschendiebstahl. Dabei nahm er seine Co-Stars und Crewmitglieder ins Visier.

John Turturro hat sich für seine Rolle als Taschendieb in ‚The Only Living Pickpocket in New York‘ intensiv vorbereitet.

Für den Krimi arbeitete der Schauspieler mit dem Taschendiebstahl-Experten Apollo Robbins zusammen, um seine Fingerfertigkeit zu verbessern. Im Gespräch mit der ‚New York Times‘ schwärmte 69-Jährige von seinem Lehrer: „Apollo Robbins ist wie ein Konzertpianist. So gut werde ich niemals sein.“ Robbins könne ihm jedes Mal die Uhr abnehmen, ohne dass er etwas davon bemerke. Außerdem habe er ihm Übungen mit Münzen gezeigt und beigebracht, wie man jemanden unauffällig anrempelt.

Turturro übte anschließend vor allem am Filmset weiter. Dabei wurden einige Mitglieder der Besetzung und Crew unwissentlich zu seinen Versuchskaninchen. „Ich habe vielen Leuten die Taschen geleert. Manchmal haben sie mich erwischt, aber oft haben sie es gar nicht bemerkt“, verriet der ‚Transformers‘-Star. Im vergangenen Sommer probierte er seine Fähigkeiten sogar in der New Yorker U-Bahn aus. Dabei nahm er gelegentlich offene Taschen von Fahrgästen ins Visier und näherte sich mit der Hand deren Geldbörsen oder Handys. Bevor Turturro jedoch etwas an sich nahm, hielt er inne. „Ich war ganz nah dran. Ich wollte einfach den Nervenkitzel und die Aufregung spüren“, erklärte er.

Gleichzeitig scherzte der ‚Severance‘-Darsteller, dass die Erklärung, er habe lediglich für einen Film recherchiert, vor Gericht wohl kaum überzeugend wäre. „Ich dachte mir: Na ja, ich will nicht verhaftet werden. Was hätte ich denn sagen sollen? Dass ich recherchiert habe?“, witzelte er. Turturro selbst wurde nach eigenen Angaben noch nie bestohlen. Seine Ehefrau, die Schauspielerin Katherine Borowitz, hingegen schon. Einmal sei die 72-Jährige nach einem Kinobesuch abgelenkt worden, während jemand in ihre Handtasche griff. Auch Turturros Wohnung sei schon ausgeraubt worden: Damals habe er eine Klimaanlage in das Fenster eines kleinen Studios eingebaut und sei am nächsten Tag bestohlen worden.

‚The Only Living Pickpocket in New York‘ kommt am 19. November in die deutschen Kinos und erzählt von Harry Lehman, gespielt von Turturro. Nachdem er einen USB-Stick einer Verbrecherfamilie gestohlen und verkauft hat, gerät er in Gefahr. Gleichzeitig muss er sich um seine behinderte Ehefrau Rosie (Karina Arroyave) kümmern.