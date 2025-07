Film ‚John Wick‘-Regisseur Chad Stahelski produziert Verfilmung des kontroversen Comics ‚Calexit‘

Chad Stahelski - March 2023 - Famous - John Wick Chapter 4 Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2025, 14:00 Uhr

Der Filmemacher widmet sich bald einem neuen Projekt - es geht um einen umstrittenen Comic.

Chad Stahelski wird eine Filmadaption des Comics ‚Calexit‘ produzieren.

Der 56-jährige Regisseur – bekannt für die ‚John Wick‘-Reihe – wurde für die Verfilmung des umstrittenen Comics von Black Mask Studios aus dem Jahr 2017 engagiert, der von einem fiktiven Widerstand in Kalifornien erzählt.

‚Calexit‘, geschrieben von Matt Pizzolo, spielt in einem Amerika der nahen Zukunft, in dem der Präsident per Erlass alle Immigranten abschieben lässt. Als Reaktion erklärt Kalifornien sich zum Schutzstaat und entfacht einen erbitterten Kampf gegen das autokratische Regime. Mitten im Chaos folgt die Geschichte Jamil, einem Kurier und Schmuggler, der sich durch Kriegsgebiete bewegt, sowie Zora, einer aufstrebenden Anführerin des Mulholland-Widerstands, die versuchen, dem besetzten Los Angeles – einer Stadt unter Kriegsrecht – zu entkommen.

‚Calexit‘ war bei seiner Veröffentlichung 2017 sehr erfolgreich, wurde siebenmal nachgedruckt und brachte mehrere Spin-off-Comics hervor, darunter ‚Calexit: All Systems San Diego‘, ‚Calexit: Our Last Night in America‘ und ‚Calexit: The Battle of Universal City‘.

Pizzolo – Mitbegründer und Präsident von Black Mask – hat das Drehbuch zum Film geschrieben und wird ebenfalls als Produzent fungieren. Der Regisseur produziert ‚Calexit‘ gemeinsam mit Stahelski sowie dessen 87Eleven Entertainment-Kollegen Alex Young und Jason Spitz. Brett Gurewitz und Brian Giberson von Black Mask sind ebenfalls als Produzenten mit an Bord. Stahelski arbeitet derzeit an einem ‚Highlander‘-Reboot für Amazon MGM Studios, in dem Henry Cavill die Rolle von Connor MacLeod spielt. In der Originalserie übernahm Christopher Lambert den Part.