Musik Johnny Cashs Nachlass verklagt Coca-Cola wegen Stimmimitat in Werbespot

Bang Showbiz | 27.11.2025, 14:00 Uhr

Der Nachlass von Johnny Cash hat rechtliche Schritte gegen Coca-Cola eingeleitet und dem Unternehmen vorgeworfen, in einem aktuellen Werbespot unrechtmäßig die Stimme der verstorbenen Country-Ikone imitiert zu haben.

Die Klage wurde am Dienstag (25. November) in Nashville eingereicht – gestützt auf Tennessees neu verabschiedeten ELVIS Act und zugleich der erste prominente Fall, der unter diesem Gesetz eingebracht wird. Das Gesetz, das im vergangenen Jahr eingeführt wurde, schützt die Stimmen von Künstlerinnen und Künstlern vor unbefugter kommerzieller Nutzung. Der Cash-Nachlass argumentiert, dass ein Coca-Cola-Jingle, der seit August während College-Football-Übertragungen ausgestrahlt wurde, Gesang enthalte, der „auffallend“ wie Cash klinge – gesungen vom Tribute-Künstler Shawn Barker.

Während der Nachlass Cashs Musik zuvor bereits für Werbung lizenziert hat – darunter ‚Ragged Old Flag‘ und ‚Personal Jesus‘ während Super-Bowl-Übertragungen – behaupten Cashs Vertreter, Coca-Cola habe dieses Mal die offiziellen Wege umgangen. Wie ‚Billboard‘ berichtet, erklärte Tim Warnock, der Anwalt des Nachlasses: „Die Stimme eines Künstlers zu stehlen, ist Diebstahl. Es ist der Diebstahl seiner Integrität, seiner Identität und seiner Menschlichkeit. Der Nachlass erhebt diese Klage, um die Stimme von Johnny Cash zu schützen – und um ein Zeichen zu setzen, das die Stimme all der Künstler schützt, deren Musik unser Leben bereichert.“

Die Klage fordert eine einstweilige Verfügung, um den Werbespot aus dem Verkehr zu ziehen, sowie finanzielle Entschädigung für angebliche Verstöße gegen Cashs Persönlichkeitsrechte, gegen bundesrechtliche Bestimmungen zum falschen Eindruck einer Unterstützung („false endorsement“) und gegen das Verbraucherschutzgesetz von Tennessee. Coca-Cola hat bislang nicht öffentlich auf die Vorwürfe reagiert. Barker selbst wird in der Klage nicht genannt, doch sein Management äußerte sich begeistert über seine Beteiligung an der Kampagne. Manager Joey Waterman sagte, Barker sei „begeistert“ gewesen, mitzuwirken, und betonte, dass der Sänger seit mehr als zwei Jahrzehnten weltweit mit seiner Tribute-Show ‚The Man in Black: A Tribute to Johnny Cash‘ auf Tour sei.