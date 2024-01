Film Amber Heard bedankt sich für die „überwältigende Unterstützung“ ihrer Fans Amber Heard hat sich bei ihren Fans für deren „überwältigende Unterstützung“ bedankt, während ‚Aquaman and the Lost Kingdom‘ in den Kinos erscheint. Die 37-jährige Schauspielerin teilte ihre Einblicke hinter den Kulissen zu dem Projekt an der lang erwarteten DC-Fortsetzung, darunter ist auch ein Foto, auf dem sie ihre zweijährige Tochter Oonagh Paige auf dem Rücksitz […]