Doch nicht alle sind begeistert Neuer Look und Schloss in Italien: Kompletter Restart für Johnny Depp? Alles neu im Frühling für Johnny Depp? Der in Hollywood etwas in Ungnade gefallene Schauspieler zeigte sich bei einer Premiere in London in neuem und seriöserem Look. Derzeit dreht der „Fluch der Karibik“-Star in Italien – wo er nun ein Schloss kaufen will. Doch nicht alle sind davon begeistert.