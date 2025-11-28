Musik JoJo Siwa veröffentlicht neuen Weihnachtssong ‚Message to the World (Little Drummer Girl)‘

JoJo Siwa - Little Drummer Girl BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2025, 18:00 Uhr

JoJo Siwa startet in die Festtagssaison mit ihrer brandneuen Weihnachtssingle ‚Message to the World (Little Drummer Girl)‘.

Der herzerwärmende Track ist ab sofort auf allen großen Streamingplattformen verfügbar und markiert das erste Weihnachtslied der 22-Jährigen seit fünf Jahren. Das Lied bietet eine moderne Neuinterpretation eines saisonalen Klassikers. Siwa spielt durchgehend Schlagzeug und liefert eine Botschaft über Freundlichkeit, Zusammenhalt und Zuspruch – mit der zentralen Erinnerung daran, dass „du nicht allein bist“.

„Ich habe mich wieder mit der Einstellung verbunden, die ich hatte, als ich angefangen habe – Entscheidungen zu treffen, die Spaß machen und echt sind“, sagte sie über die Inspiration hinter dem Song. „Darum geht es bei dieser neuen Musik. Ich wollte einen Song über ein paar Dinge schreiben, die ich liebe: die Feiertage, das Schlagzeugspielen und die Welt zum Lächeln zu bringen.“

Fans können den Song bald live hören: Am Black Friday, dem 28. November, tritt Siwa im Mall of America beim offiziellen Auftakt des Einkaufszentrums in die Festtagssaison auf. Der Weihnachtstrack erscheint direkt nach ihrer ausverkauften ‚Infinity Heart‘-Europatour, die sie durch Dublin, Glasgow, Manchester, Newcastle, London, Brighton, Cardiff, Paris, Köln und Warschau führte.

Der Song ergänzt ein arbeitsreiches Jahr für die Entertainerin: 2024 veröffentlichte Siwa ihre Debüt-EP ‚Guilty Pleasure‘, die den Streaminghit ‚Karma‘ hervorbrachte, der mittlerweile über 50 Millionen Abrufe hat. Dieses Jahr folgten mehrere erfolgreiche Singles, darunter ihre Nummer-1-Version von ‚Bette Davis Eyes‘, die August-Single ‚Raspy‘ und der Fanliebling ‚Infinity Heart‘ im September. Bereits 2020 erschien ihre EP ‚JoJo’s Rockin’ Christmas‘ mit Songs wie ‚Run Run Rudolph‘, ‚Santa Claus Is Coming to Town‘, ‚Where Are You Christmas?‘ und ‚It’s Christmas Now!‘.