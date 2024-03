Im Finale gegen Klaas Heufer-Umlauf Joko Winterscheidt gewinnt „Wer stiehlt mir die Show?“ zurück

Hatte in der Ausgabe von Klaas Heufer-Umlauf die Nase vorn: Joko Winterscheidt wird am 10. März wieder durch die ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" führen. (ae/spot)

SpotOn News | 04.03.2024, 07:14 Uhr

Klaas Heufer-Umlauf konnte "Wer stiehlt mir die Show?" am 3. März nicht verteidigen. Er musste sich im Final-Quiz gegen Joko Winterscheidt geschlagen geben. Somit wird dieser wieder durch die nächste Ausgabe der ProSieben-Sendung führen.

Joko Winterscheidt (45) hat sich seine Show von seinem TV-Kumpel Klaas Heufer-Umlauf (40) zurückgeholt. Er gewann am Sonntagabend die vierte Folge der siebten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?".

Klaas zündete ein "Sensationen"-Feuerwerk

Heufer-Umlauf fungierte als Gastgeber, nachdem er in der vorherigen Folge gegen Joko gewonnen hatte. Es war das erste Mal in der aktuellen Staffeln, dass sich ein Kandidat gegen Winterscheidt hatte durchsetzen können. Und Klaas Heuer-Umlauf zündete ein wahres Show-Feuerwerk: Vom James-Bond-würdigen Opening mit Fallschirmsprung bis hin zum Udo-Jürgens-Gedenkauftritt im Bademantel am Flügel am Schluss. Unter dem Motto "Sensation" feierte der 40-Jährige eine "Absage an die Bescheidenheit". Da flog häufig goldenes Konfetti durch das Studio, das Publikum durfte immer mal wieder zum "Sensation"-Button abtanzen, und ein vermeintlicher Illusionist baumelte zwischendurch halbnackt an der Decke.

An Joko Winterscheidt kam keiner vorbei

Schon von Anfang an hatte Joko Winterscheidt an dem Abend die Nase vorn. Moderatorin Katrin Bauerfeind (41), die die erkrankte Sarah Connor (43) ersetzte, schied als Erste aus. Es folgte Sängerin Lena Meyer-Landrut (32), sodass schließlich Winterscheidt und der Wildcard-Gewinner Simon (24) aus Kiel um den Einzug in das Finale kämpften. Der erfahrene TV-Mann setzte sich durch – und damit lautete das Finale einmal mehr in dieser Staffel: Joko gegen Klaas.

Die nächste Ausgabe "Wer stiehlt mir die Show?" wird also wieder von Winterscheidt präsentiert. ProSieben zeigt die Sendung am Sonntag, 10. März, ab 20.15 Uhr und vorab auf Joyn. Ob es dann einmal ein anderer Kandidat bis ins Finale schaffen wird und womöglich Joko die Show abluchsen kann?