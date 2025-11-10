Musik Jon Bon Jovi hatte ’nie Krieg‘ mit Richie Sambora

Bang Showbiz | 10.11.2025, 14:00 Uhr

Der Sänger äußert sich zu seinem Verhältnis mit dem früheren Bon Jovi-Gitarristen.

Jon Bon Jovi betont, dass er nie Beef mit dem ehemaligen Bon Jovi-Gitarristen Richie Sambora hatte.

Die beiden Rocker arbeiteten 30 Jahre lang gemeinsam an Musik, bis Sambora die Band 2013 verließ. Der Frontmann betonte nun, dass es nie böses Blut zwischen ihnen gegeben habe – sein früherer Bandkollege habe einfach eine „Lebensentscheidung“ getroffen.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Times‘ erklärte Jon Bon Jovi: „Es gibt nur Liebe und Bewunderung für alles, was er von 1983 bis zu seinem Ausstieg 2013 beigetragen hat. Aber er hat aufgehört. Es gab nie einen Streit. Es gab nie einen Krieg. Es gab nie irgendetwas. Und das ist jetzt fast 13 Jahre her. Er hat einfach eine Lebensentscheidung getroffen.“ Der 63-Jährige ergänzte: „In einer Rockband zu sein, ist keine lebenslange Strafe. Eines Abends entschied er, dass er es nicht mehr machen wollte.“ Auf die Frage, ob die beiden jemals ein Reunion-Projekt wie Oasis in Betracht ziehen würden, antwortete Bon Jovi: „Ich kann deine Frage nicht beantworten. Er hat vor 13 Jahren aufgehört. Das war’s.“

Der Sänger musste sich 2022 einer aufwändigen Operation unterziehen, um eines seiner Stimmbänder zu reparieren. Es habe mehrere Jahre gedauert, seine Stimme wieder vollständig zu regenerieren. Bon Jovi gab zu, dass der Verlust von Sambora – der in der Band auch für den Hintergrundgesang zuständig war – möglicherweise zu der Belastung beitrug, der er seine Stimme aussetzte. „Das wäre ein Faktor gewesen, wenn man genauer hinschaut. Ich kann dazu ehrlich sein. Sicher“, gab der ‚It’s My Life‘-Künstler zu.