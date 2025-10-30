Musik Jon Bon Jovi reagiert auf Spekulationen über Bon Jovi-Abschiedstournee

Jon Bon Jovi - October 2025 - Avalon - Bon Jovi Press Conference BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2025, 11:00 Uhr

Der Sänger äußert sich zu den Gerüchten über ein mögliches Karriere-Aus.

Jon Bon Jovi hat Gerüchte zurückgewiesen, dass die kommende Bon Jovi-Tour die letzte sein könnte.

Die ‚Livin’ on a Prayer‘-Rockband hat für 2026 eine Reihe von Stadionkonzerten angekündigt. Doch der Frontmann betonte, dass dies keineswegs als Abschied zu verstehen sei. Jon, der sich 2022 einer Operation an den Stimmbändern unterzog und anschließend daran zweifelte, jemals wieder touren zu können, erzählte im Podcast ‚How to Fail with Elizabeth Day‘: „Meine Frau sagte einmal: ‚Er würde es einfach durch seinen Willen möglich machen.‘ Ich bin einfach losgezogen und habe mich durchgeackert, bis ich auf der anderen Seite ankam. Als ich [das Touren] dann physisch nicht mehr konnte, war das entmutigend – aber ich wollte trotzdem nicht aufhören.“

Der Musiker stehe nicht für „Applaus“, „Geld“ oder „Ruhm“ auf der Bühne. „Ich habe von all dem genug. Aber ich möchte dieses Gefühl der Freude und der Schwingung spüren – selbst wenn es nur ein letztes Mal wäre“, verriet er. Gleichzeitig betonte Jon: „Ich glaube aber nicht, dass das in irgendeiner Weise eine Abschiedstour ist. Und wenn es das wäre, könnt ihr sicher sein, dass die wenigen angekündigten Shows voller Freude sein werden – aus Dankbarkeit, Demut und echter Begeisterung darüber, wieder auf der Bühne stehen zu dürfen.“

Bon Jovis ‚Forever‘-Tour beginnt im Juli nächsten Jahres im Madison Square Garden in New York, bevor die Band auch in Großbritannien und Irland auftritt. Der Sänger freut sich riesig darauf, wieder mit seinen ‚Bad Medicine‘-Bandkollegen auf Tour zu gehen. „In dieser Ankündigung steckt so viel Freude – Freude darüber, diese Nächte gemeinsam mit unseren großartigen Fans zu erleben, und Freude darüber, dass die Band wieder vereint ist“, schwärmte der 63-Jährige. „Ich habe das große Glück, jeden Abend ein Licht ins Publikum halten zu dürfen und im Widerschein dieser gemeinsamen Energie zu stehen – ich darf Teil des Wir unserer Konzerte sein.“