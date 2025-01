Film Jon M. Chu: Er verteidigt den Titel des ,Wicked: For Good’-Sequels

Jon M. Chu - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2025, 11:00 Uhr

Jon M. Chu besteht darauf, dass ,Wicked: For Good‘ „immer“ der richtige Name für das Sequel gewesen sei.

Der 45-jährige Regisseur sprach über seine Entscheidung, ,Wicked: Part Two‘ einen anderen Namen zu geben, der sich direkt auf das vorletzte Lied des berühmten Broadway-Musicals bezieht.

Chu erklärte bei den National Board of Review Awards in dieser Woche in einem Interview mit ,Variety‘: „Wer will schon einen Film namens ‚Wicked: Part Two‘? In dem Drehbuch stand immer ‚For Good‘ und so war es nur eine Frage von ‚Wollen wir das wirklich ‚Part Two‘ nennen?‘ Und das möchte niemand.“ Chu, der zuvor bei ‚Crazy Rich Asians‘ und ‚In the Heights‘ die Regie führte, verriet auch, dass für die Fortsetzung, die später in diesem Jahr auf der großen Leinwand erscheint, keine anderen Filmtitel in Betracht gezogen worden seien. Der Filmemacher fügte hinzu: „Ich meine, das ist das Ziel. ‚For Good‘, das wissen wir, ist wie: ‚Wohin gehen wir mit diesem Film? Lasst uns die Sache zu Ende bringen.’“ In dem Lied singen Elphaba und Glinda, die in der Verfilmung von Cynthia Erivo und Ariana Grande gespielt werden, über ihre Beziehung und darüber, wie diese ihr Leben beeinflusste. Bei den National Board of Review Awards ist Chu nicht nur als bester Regisseur ausgezeichnet worden, sondern Ryan Reynolds überreichte dem Projekt und seiner Besetzung zudem den Award für den besten Film.