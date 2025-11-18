Film Jon M. Chu gibt überraschendes Update zu Plänen für ‚Wicked‘-Spin-off

Jon M Chu, Kristin Hodge and children at Wicked For Good premiere - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2025, 11:00 Uhr

Die Tochter von Jon M. Chu hat begonnen, einen ‚Wicked‘-Spin-off-Film zu schreiben.

Der 46-jährige Regisseur führte erneut beim heiß erwarteten Sequel ‚Wicked: For Good‘ Regie, der in Deutschland am 19. November in die Kinos kommt. Nun hat der Filmemacher enthüllt, dass seine achtjährige Tochter begeistert von der Idee einer Origin-Story für Jonathan Baileys Figur Fiyero Tigelaar ist.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ bei der Premiere des Films in New York City am Montag (17. November) sagte er: „Meine Tochter schreibt schon einen, sie ist acht Jahre alt. Sie hat diesen ganzen Anfang geschrieben, den ich tatsächlich wirklich liebe. Aber wir werden sehen, lasst uns zuerst diese Reise genießen.“ Chu verriet auch, dass es „viele Ideen“ für einen möglichen dritten Film im ‚Wicked‘-Franchise gebe, und er sei offen für Gespräche, falls man ihn ansprechen würde, erneut Regie zu führen. Er deutete an: „Ich würde sagen: ‚Worum geht es?‘ Wir haben gerade viele Ideen, die herumschwirren.“

Michelle Yeoh – die Madame Morrible spielt, die ehemalige Dekanin der Zauberei an der Shiz University – fügte hinzu an, sie würde zu einem Angebot von Chu immer „ja“ sagen, da sie bereits 2018 mit ihm an ‚Crazy Rich Asians‘ gearbeitet hat: „Ja! Darüber muss ich nicht nachdenken. Wenn Jon M. Chu auf mich zukommt, sage ich ja. Ich meine, er ist brillant. Warum sollte ich jemals nein zu ihm sagen? Niemals!“

Bowen Yang – der Glindas Freund Pfannee spielt – deutete jedoch an, dass es vielleicht besser sei, die Reihe „an diesem Punkt“ zu beenden. Er scherzte aber über die Idee eines Spin-off-Projekts mit seiner Figur und Bronwyn James‘ ShenShen. Er witzelte: „Ich werde eine ‚Rosencrantz Guildenstern Are Dead‘-Geschichte mit meinen und Bronwyn James’ Figuren pitchten.“

Bei einem Q A-Event in Los Angeles am vergangenen Wochenende ging Ariana Grande noch nicht so weit, einen dritten Film anzudeuten, bestand jedoch darauf, dass es eine ewige Bindung zwischen den Cast-Mitgliedern und den Filmen geben werde. Sie sagte: „Niemand geht irgendwohin. Wir verabschieden uns von nichts. Diese Figuren werden immer Teil unserer Herzen sein. Sie haben unser Leben unumkehrbar und dauerhaft verändert. Dafür bin ich so dankbar.“