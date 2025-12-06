Film Jon M. Chu spricht über die Chemie zwischen Cynthia Erivo und Ariana Grande

Jon M. Chu - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2025, 13:00 Uhr

Jon M. Chu spricht über die Chemie zwischen Cynthia Erivo und Ariana Grande.

Jon M. Chu wusste sofort, dass Cynthia Erivo und Ariana Grande die perfekten Elphaba und Glinda für die ‚Wicked‘-Filme waren.

Der Regisseur betonte, dass das Studio keinerlei Druck bei der Besetzungsentscheidung ausgeübt habe und sowohl Cynthia (38) als auch Ariana (32) ihn sofort überzeugten – sowohl einzeln als auch durch ihre gemeinsame Chemie. Er sagte im ‚Variety Awards Circuit Podcast‘: „Zuerst dachte ich, wir halten alles offen für jeden. Das Studio hat uns nie wegen großer Namen oder Followern unter Druck gesetzt. Kein einziges Wort. Wenn Cynthia hereinkommt und singt, spürst du das bis in deine Knochen. Und als Ari dort saß und Glinda wurde, gab es keine Zweifel. Ich wusste, was jetzt alle sehen – ich durfte es schon am vierten Tag sehen.“

Jon arbeitete eng mit Kamerafrau Alice Brooks, Cutter Myron Kerstein und den Komponisten John Powell und Stephen Schwartz an den Filmen zusammen und sagte, dass die Arbeit mit seinem selbst ausgewählten Team ein wahr gewordener Traum gewesen sei. Er erklärte: „Wir sind alle Underdogs. Niemand in der Branche glaubt wirklich an uns, und wir sind das gewohnt. Du musst dich bei jedem neuen Film erneut beweisen. Diese Mentalität zieht uns nicht runter – sie feuert uns an.“ Es gehe darum, sich in unbekannten Momenten „unwohl fühlen zu können“ und trotzdem zu wissen, dass man von allen Seiten geschützt ist. Wenn man die Leute nicht kenne, versuche jeder, seinen eigenen Ruf zu schützen. Chu weiter: „Aber wir – wir leben im Unkomfortablen. Wir suchen genau danach.“

Und die Erfahrung, die ‚Wicked‘-Filme zu machen, werde den Regisseur für immer begleiten. Er sagte: „Wenn du fünf Jahre oder länger mit etwas lebst und davon träumst und mit Albträumen darüber aufwachst, bleibt es bei dir. Ich habe das noch nicht verarbeitet.“