Stars Jonathan Scott und Zooey Deschanel: Sie sind ‚die schlimmsten‘ Hochzeitsplaner

Zooey Deschanel and Jonathan Scott - NOV 2021 - GETTY - Baby2Baby 10 Year Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2025, 09:00 Uhr

Jonathan Scott und Zooey Deschanel bezeichnen sich selbst als „die schlimmsten“ Hochzeitsplaner.

Das Paar verlobte sich im August 2023 nach vier Jahren Beziehung – doch Jonathan gibt zu, dass sie mit ihrer Hochzeitsplanung noch keine bedeutenden Fortschritte gemacht haben. „Wir haben noch keine Updates. Ja, wir sind die Schlimmsten darin, das zu planen“, sagte der 47-jährige TV-Star gegenüber ‚Us Weekly‘.

Andererseits deutete Jonathan an, dass er und seine zukünftige Frau wohl nur bei Hochzeiten diese Probleme hätten. Der ‚Property Brothers‘-Star, der zwischen 2007 und 2013 mit Kelsy Ully, einer WestJet-Crewplanerin, verheiratet war, sagte: „Wir sind großartig darin, andere Partys zu planen.“

Anfang dieses Jahres behauptete das Promipaar, es beabsichtigte, die Hochzeitspläne im Jahr 2025 „zu regeln“. Jonathan gab damals zu, dass sie mit der Hochzeitsplanung nur sehr wenig vorangekommen seien, und erklärte, dass beide zu beschäftigt gewesen seien, um sich auf ihren großen Tag zu konzentrieren. Gefragt, ob sie Fortschritte gemacht hätten, sagte Jonathan zu ‚People‘: „Ich kann dir garantieren, wir haben absolut null Prozent mehr Arbeit getan. Wir hatten einfach eine Menge am Laufen.“

Zuvor hatte Jonathan zugegeben, dass er eine „intime“ Hochzeit möchte, wenn sie schließlich den Bund fürs Leben schließen. Der TV-Star erklärte, dass das verliebte Paar eine klare Vorstellung davon habe, wie ihr Hochzeitstag aussehen solle. Er sagte zu ‚Us Weekly‘: „Die Zeremonie und der Pomp und die Umstände, das bringen wir hinter uns, und danach kommt der Empfang. Das wird ein Riesenspaß.“