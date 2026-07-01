Stars Jonathan Van Ness muss Hund nach Angriff auf seine Katze abgeben

Jonathan Van Ness - ONE USE - July 26 - Insta BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 10:44 Uhr

Jonathan Van Ness muss Hund nach Angriff auf seine Katze abgeben.

Jonathan Van Ness hat sich schweren Herzens von seinem Hund trennen müssen, nachdem dieser die Familienkatze angegriffen hatte.

Der 39-jährige Star gab in den sozialen Medien bekannt, dass er und sein Ehemann Mark Peacock ihren geliebten Hund George an die New Yorker Pflege- und Rettungsorganisation Muddy Paws Rescue übergeben haben. Anlass war ein „erschütterndes Ereignis“, bei dem George der Katze Liza Meownelli den Kiefer brach. In einem emotionalen Instagram-Video erklärte Jonathan: „Unser geliebter Hund George hatte eine Situation mit Liza. Beide wollten gleichzeitig die Treppe benutzen. Liza war sauer und hat ihm mit der Pfote einen kleinen Hieb verpasst. Daraufhin geriet George irgendwie in Panik und ging auf sie los. Dabei hat er ihr den Kiefer gebrochen.“

Der ‚Queer Eye‘-Star betonte, George habe nicht versucht, Liza gezielt zu beißen, sondern habe lediglich „wild herumgetobt“. Dennoch sei Jonathan sofort klar gewesen, dass sie George nicht behalten könnten, falls ihre Katze den Angriff überleben würde. Er erzählte: „Ich konnte das Ausmaß der Verletzungen zunächst gar nicht erkennen. Erst als ich bei Liza war, sah ich sofort, dass ihr Kiefer schwer gebrochen war. Ich fing sofort an zu schreien und zu weinen und rief nach Mark. Wir brachten sie sofort in die Tierklinik. Mir war augenblicklich klar: Wenn sie überlebt, können wir George nicht behalten.“

Jonathan und Mark hatten George vier Jahre lang. Der Friseur und Podcast-Moderator erklärte, der Vorfall sei völlig unerwartet gekommen. Er sagte: „Wenn mir an diesem Morgen jemand gesagt hätte, dass wir George noch am selben Abend abgeben würden, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Die Tiere haben sich eigentlich immer sehr gut verstanden. Deshalb kam das völlig aus dem Nichts.“ Zusätzlich schrieb Jonathan auf Instagram: „Dieses Ereignis war unglaublich erschütternd. Ich teile das, um allen Familien mit Tieren zu sagen: Es ist nie einfach. Aber ich bin dankbar, dass wir für diese wundervollen Geschöpfe und füreinander da sein können.“