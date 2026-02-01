Film Jordin Sparks verteidigt ihre Nachricht an Halle Berry

Halle Berry at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.02.2026, 10:00 Uhr

Die Sängerin hat eine öffentliche Nachricht an die Hollywood-Schauspielerin geschrieben, um auf ihr Drehbuch aufmerksam zu machen.

Jordin Sparks ist stolz auf sich, weil sie wegen einer möglichen Filmzusammenarbeit den Kontakt zu Halle Berry gesucht hat.

Die 36-jährige Sängerin hat gemeinsam mit einer Co-Autorin ein Drehbuch über die Wechseljahre geschrieben und entschied sich, Halle sowohl öffentlich als auch per Privatnachricht auf X anzusprechen. Dabei erklärte sie, die 59-jährige Schauspielerin sei „die richtige Person, um darüber zu sprechen“.

Jordin, die 2007 die sechste Staffel von ‚American Idol‘ gewann, schrieb auf X: „Hi @halleberry! Ich habe dir eine DM geschickt, weil ich ein Drehbuch über Hormone und die Wechseljahre geschrieben habe und weiß, dass du die richtige Person bist, um darüber zu sprechen! Ich hoffe, du hast einen großartigen Tag!“

Später verteidigte sie diesen Schritt und schrieb weiter: „Frag immer – selbst wenn es dir ein bisschen Angst macht! Wir haben schon Schlimmeres gehört als das Wort ‚Nein‘. Es stärkt die Widerstandskraft und das Selbstvertrauen. Wenn du es nicht erträgst, ein ‚Nein‘ zu hören, wirst du es schwer haben, Charakter, Mut und die Bereitschaft zu entwickeln, für das zu kämpfen, was du willst! ‚Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen.'“

Jordin ist vor allem durch ihre Musikkarriere bekannt, hat jedoch in der Vergangenheit auch in mehreren Filmen mitgewirkt, darunter ‚Sparkle‘, ‚God Bless the Broken Road‘ und ‚A Christmas Treasure‘. Zuvor hatte die ‚No Air‘-Interpretin auf Instagram enthüllt, dass sie ein Drehbuch mit dem Titel ‚Quiet Storm‘ geschrieben hat. „Aufruf an alle weiblichen Führungskräfte, Studios und Entwicklungsleiterinnen: ‚Quiet Storm‘ ist ein Drehbuch, das von meiner unglaublich talentierten Schreibpartnerin und mir verfasst wurde. Es war in den vergangenen fünf Jahren eine echte Herzensangelegenheit“, schrieb sie. Anschließend markierte die Sängerin zahlreiche bekannte Schauspielerinnen, darunter Drew Barrymore, Reese Witherspoon, Charlize Theron und Jennifer Aniston.