Stars Josh Allen schwärmt von seiner ‚unglaublichen‘ Frau Hailee Steinfeld

Josh Allen and Hailee Steinfeld - 14th Annual NFL Honors - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2025, 14:00 Uhr

Der NFL-Star äußert süße Worte über seine Frau, mit der er seit Ende Mai verheiratet ist.

Josh Allen bezeichnet Hailee Steinfeld als „unbestreitbaren Rockstar“.

Der NFL-Star gab der Schauspielerin Ende Mai das Jawort. Nun offenbarte er, dass Hailee sein Leben komplett verändert habe, und beschrieb sie als „unglaubliche“ Ehefrau. Im Gespräch mit ‚ESPN‘ schwärmte Josh: „Meine Frau ist ein unglaublicher, unbestreitbarer Rockstar – in ihrer Arbeit, in ihrem Leben, als Mensch.“

Der 29-Jährige erklärte, dass Hailee ihm geholfen habe zu erkennen, dass er „mehr als nur ein Footballspieler“ ist. Josh – der weithin als einer der besten Spieler der NFL gilt – gestand: „Mein ganzer Traum als Kind war es, in dieser Position zu sein, und ich habe nie an etwas anderes gedacht oder darüber hinaus.“ Josh genießt nun das Eheleben mit der ‚True Grit‘-Darstellerin, bleibt aber als Sportler weiter ehrgeizig. Der Quarterback der Buffalo Bills verkündete: „Ich hoffe, ich kann dieses Spiel noch sehr lange spielen.“

Hailee und Josh gaben ihre Verlobung im November 2024 bekannt, nachdem sie sich im Mai 2023 kennengelernt hatten. Das Promi-Paar teilte einen gemeinsamen Instagram-Post, auf dem Josh vor der Schauspielerin kniet. Die beiden waren unter einem Bogen aus pinken und roten Blumen zu sehen, der von Kerzen geschmückt war. Als einzige Bildunterschriften teilte das Paar Unendlichkeitssymbole und das Datum des Antrags.

Die 28-Jährige gab anschließend zu, dass sie sich sehr emotional fühle. „All die Freudentränen sind gerade erst getrocknet. Immer wenn wir die Geschichte erzählen, Fotos anschauen oder einfach ‚Wir sind verlobt‘ oder ‚Wir heiraten‘ sagen, muss ich anfangen zu weinen“, offenbarte sie in ihrem Newsletter ‚Beau Society‘.