Film Josh Brolin: Rolle in ‚Knives Out 3‘

Bang Showbiz | 04.06.2024, 16:00 Uhr

Der Star hat sich dem Cast des neuen Films angeschlossen.

Josh Brolin hat sich dem Cast von ‚Knives Out 3‘ angeschlossen.

Der 56-jährige Schauspieler ist dem Starensemble beigetreten, zu dem Andrew Scott, Kerry Washington, Glenn Close, Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Jeremy Renner, Mila Kunis und Daryl McCormack gehören.

Rian Johnson verfasst erneut das Drehbuch und führt die Regie, während Daniel Craig seine Rolle als Detektiv Benoit Blanc in dem Krimifilm mit dem Titel ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ wieder aufnehmen wird. Die Details zur Handlung und Informationen zu den Charaktere müssen jedoch noch enthüllt werden, obwohl die Geschichte den vorherigen ‚Knives Out‘-Filmen ähneln dürfte, in denen Craigs Detektiv einen Mord aufklärt. Brolin konnte bereits Erfahrung in großen Franchises sammeln, nachdem er Bösewicht Thanos im Marvel Cinematic Universe (MCU) gespielt und in beiden ‚Dune‘-Filmen in der Rolle des Gurney Halleck auftrat. Johnson hatte den ‚Knives Out‘-Fans zuvor einen Vorgeschmack darauf gegeben, was sie von dem neuesten Krimi erwarten können. Rian postete auf seinem Account auf X: „Ich liebe alles an Krimis, aber was ich am meisten liebe, ist, wie formbar das Genre ist. Es gibt ein ganzes Tonspektrum von Carr bis Christie, und diese Bandbreite erkunden zu dürfen, das ist eines der aufregendsten Dinge daran, Benoit-Blanc-Filme zu drehen.” Netflix hatte die Rechte am zweiten und dritten ‚Knives Out‘-Film in einem 450-Millionen-Dollar-Deal im Jahr 2021 erworben, wobei Johnson aber behauptete, dass noch mehr Filme gedreht werden könnten, solange er und Craig daran interessiert seien.