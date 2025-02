Film Josh Brolin und Margaret Qualley für ‚The Dog Stars‘ gecastet?

Bang Showbiz | 13.02.2025, 14:00 Uhr

Josh Brolin, Margaret Qualley und Guy Pearce befinden sich in Verhandlungen, um zum Cast von ‚The Dog Stars‘ zu stoßen.

Das Trio wird voraussichtlich zusammen mit Jacob Elordi in Ridley Scotts apokalyptischem Thriller auftreten, der in einer nahen Zukunft spielt, in der die amerikanische Gesellschaft durch eine Pandemie dezimiert wurde.

Hig (Elordi) ist ein ziviler Pilot, der ein einsames Leben auf einer verlassenen Militärbasis in Colorado mit seinem Hund und einem toughen Ex-Marine, Bangley (Brolin), führt. Die beiden Männer sind völlig unterschiedlich, müssen aber zusammenarbeiten, um eindringende Gegner abzuwehren. Als eine zufällige Radionachricht von seiner 1956 Cessna kommt, weckt die Stimme tief in ihm die Hoffnung, dass ein besseres Leben außerhalb ihres eng kontrollierten Perimeters existiert. Hig riskiert alles und fliegt über seinen Wendepunkt hinaus, um der statisch unterbrochenen Spur zu folgen. Auf seiner letzten und tiefsten „Suche“ ist Hig gezwungen, auf einer Ranch notzulanden, wo er auf Cima (Qualley), die Tochter eines abgekämpften Ranchers (Pearce), trifft, der seine Familie und „Festung“ heftig beschützt. Die Begegnung eröffnet die Möglichkeit einer intelligenten Zukunft für alle.

Mark L. Smith hat das Drehbuch für den Film geschrieben, der das nächste Projekt sein wird, das Ridley Scott leitet. Der ‚Gladiator II‘-Filmemacher wird zusammen mit dem Präsidenten von Scott Free Productions, Michael Pruss, sowie Smith und Cliff Roberts außerdem als Produzent fungieren. Die Produktion des Films soll Ende April in der Dolomitenregion in Italien beginnen, die als Ersatz für die Great Plains und die Rocky Mountains dienen wird.