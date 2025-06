Film Patrick Schwarzenegger und Margaret Qualley schließen sich für romantisches Drama zusammen

Bang Showbiz | 11.06.2025, 11:00 Uhr

Der Star wird an der Seite von Margaret Qualley in 'Love Of Your Life' spielen.

Patrick Schwarzenegger wird an der Seite von Margaret Qualley in ‚Love Of Your Life‘ spielen.

Der ‚White Lotus‘-Darsteller wird Berichten zufolge an der Seite von Margaret Qualley in dem kommenden Amazon MGM Studios-Film auftreten, bei dem Rachel Morrison Regie führen wird. c schrieb das Drehbuch, und laut ‚Hollywood Reporter‘ folgt das emotionale Drama einer jungen Frau (Qualley), die ihren Mann verliert und sich auf eine Reise begibt, um einen Weg zu finden, mit ihrem Leben weiterzumachen, während Schwarzenegger einen alten Freund und ehemaligen Liebhaber spielen wird. Ryan Gosling und Jessie Henderson werden ‚Love Of Your Life‘ über ihr Banner Open Invite Entertainment produzieren. Die Dreharbeiten sollen im August in Europa beginnen.

In der Zwischenzeit hat Patrick vor kurzem zugegeben, dass er gerne die Hauptrolle in der kommenden Neuverfilmung von American Psycho übernehmen würde. Ein Fan schrieb kürzlich auf X: „Patrick Schwarzenegger, ich habe deine Durchbruchsrolle gefunden“. Daraufhin antwortete der Schauspieler: „Ich würde nichts lieber tun.“ Luca Guadagnino dreht eine moderne Version des Horrorklassikers von Mary Harron aus dem Jahr 2000 – in der Hauptrolle Christian Bale als Patrick Bateman, ein Investmentbanker aus New York City, der ein Doppelleben als Serienmörder führt.