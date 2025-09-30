Stars Josh Hartnett nach Unfall ins Krankenhaus eingeliefert

Bang Showbiz | 30.09.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler ist in einen Autounfall geraten und musste in der Klink behandelt werden.

Josh Hartnett wurde letzte Woche in Kanada ins Krankenhaus gebracht, nachdem der SUV, in dem er unterwegs war, von einem Fahrzeug der Royal Newfoundland Constabulary in St. John’s gerammt wurde.

Wie CBC News berichtete, wurde am Montagabend (29. September) bekannt, dass der 47-jährige Schauspieler zum Zeitpunkt des Unfalls, der sich am Donnerstag (25. September) gegen ein Uhr nachts ereignete, Beifahrer im Wagen war. Das Fahrzeug, das von einem 59-jährigen Mann gesteuert wurde, dessen Name nicht veröffentlicht wurde, kollidierte an der Kreuzung von New Cove Road und Elizabeth Avenue mit dem Polizeiwagen. Die Royal Newfoundland Constabulary erklärte: „Vorsorglich wurde auch einer unserer Beamten ins Krankenhaus gebracht.“

Beamte ergänzten, dass Josh, sein Fahrer und der Polizist von medizinischem Personal wegen leichter Verletzungen untersucht wurden. Beide Fahrzeuge seien bei dem Zusammenstoß „erheblich beschädigt“ worden. Die Ermittler riefen Zeugen sowie Personen, die Videoaufnahmen des Vorfalls besitzen, dazu auf, sich zu melden. Josh war von Dreharbeiten für eine Netflix-Produktion zurückgekehrt, die bisher noch keinen offiziellen Titel trägt. Das Projekt, vor Ort als „namenlose Netflix-Newfoundland-Serie“ bezeichnet, umfasst Darsteller wie Mackenzie Davis, Darrin Baker, Charlie Heaton, Tanchay Redvers, Joshua Close, Rohan Campbell, Ruby Stokes, Kaleb Horn, Willow Kean und Natasha Henstridge.

Josh wurde in Saint Paul, Minnesota, geboren und wurde Ende der 1990er Jahre mit Filmen wie ‚Halloween H20: 20 Years Later‘ und ‚The Faculty‘ bekannt. Seinen Durchbruch hatte er 2001 mit ‚Pearl Harbor‘, gefolgt von Hauptrollen in ‚Black Hawk Down‘ und dem Thriller ‚Lucky Number Slevin‘. Mit Mitte 20 galt er als einer der führenden jungen Schauspieler Hollywoods, erschien regelmäßig auf Magazincovern und in großen Studio-Blockbustern. Später zog sich Josh aus dem Rampenlicht zurück und konzentrierte sich stärker auf Independent-Filme und Fernsehrollen. Zu seinen jüngeren Projekten zählen Auftritte in ‚Penny Dreadful‘, Guy Ritchies ‚Wrath of Man‘ und Christopher Nolans ‚Oppenheimer‘. Die aktuelle Netflix-Produktion in Neufundland markiert eine weitere hochkarätige Rückkehr auf die Leinwand. Die Polizei erklärte, die Ermittlungen zum Unfall seien noch im Gange.