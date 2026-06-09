Stars ‚Species‘-Schauspieler Anthony Guidera stirbt mit 65 Jahren nach Wochen an Maschinen

Anthony Guidera - Natasha Henstridge - Fifth Annual MTV Movie Awards JUNE 1996 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2026, 18:30 Uhr

Der amerikanische Schauspieler Anthony Guidera, der in Filmen wie 'Der Pate III', 'Species' und 'The Postman' mitspielte, ist im Alter von 65 Jahren gestorben.

‚Species‘-Star Anthony Guidera ist im Alter von 65 Jahren gestorben, nachdem er mehrere Wochen an lebenserhaltenden Maschinen gehangen hatte.

Der amerikanische Schauspieler brach am 11. Mai in seinem Haus in Südkalifornien zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem sein Herz plötzlich aufgehört hatte zu schlagen. Guidera verbrachte drei Wochen an lebenserhaltenden Maschinen, doch seine Ehefrau Valerie traf die Entscheidung, ihren Mann von den Geräten zu nehmen und nach Hause zu bringen, damit er auf natürliche Weise sterben konnte.

Der ‚Der Pate III‘-Star starb schließlich am vergangenen Samstag (6. Juni), doch die offizielle Todesursache ist bislang nicht geklärt, da die Ärzte nicht wissen, was dazu führte, dass sein Herz aufhörte zu schlagen. In einem Facebook-Beitrag gab Valerie den Tod von Anthony bekannt und gestand, dass sie „am Boden zerstört“ sei, ihren Ehemann verloren zu haben. Sie schrieb: „Mit schwerem Herzen geben wir den plötzlichen Tod unseres geliebten Anthony bekannt. Wir sind am Boden zerstört und versuchen, durch das Unfassbare hindurchzuatmen und jeden Moment so zu nehmen, wie er kommt. Bitte bewahrt dieses ewige Licht in euren Herzen und schließt unsere Familie in eure Gebete ein.“

Valerie veröffentlichte auf Facebook zahlreiche Beiträge über ihr gemeinsames Leben mit Anthony und ihre Liebe zu ihrem Sohn Nick. Am vergangenen Vatertag beschrieb Valerie Anthony als jemanden, der „weit mehr als ein Vater“ gewesen sei, sondern „ein wahrer Förderer von Träumen und ein erhobenes Fundament für Liebe und den höheren Weg“.

Guideras Durchbruch im Kino gelang ihm mit der Rolle eines Leibwächters namens Anthony im abschließenden Teil von Francis Ford Coppolas ‚Der Pate‘-Trilogie, der 1990 veröffentlicht wurde. Später übernahm er weitere bemerkenswerte Rollen in ‚The Rock‘, ‚The Postman‘ und ‚Armageddon‘ sowie in zahlreichen weiteren Filmen. Besonders bekannt wurde Guidera dadurch, dass er gemeinsam mit seiner Co-Darstellerin Natasha Henstridge 1996 den MTV Movie Award für den Besten Kuss gewann – für ihre Kussszene im Science-Fiction-Film ‚Species‘. In dem Film von 1995 spielt Henstridge die außerirdisch-menschliche Hybridfigur Sil, die aus einem Forschungslabor entkommt und aufgespürt werden muss, bevor sie sich erfolgreich mit einem menschlichen Mann paart. Zu Guideras Fernsehrollen gehörten Auftritte in ‚Renegade‘, ‚Baywatch‘, ‚Angel‘ und ‚Star Trek: Deep Space Nine‘.