Film Josh Hartnett spielt Hauptrolle im Action-Thriller ‚All Day and All Night‘

Josh Hartnett - Trap - World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2025, 11:00 Uhr

Josh Hartnett spielt die Hauptrolle im Action-Thriller 'All Day and All Night'.

Josh Hartnett wurde für den neuen Action-Thriller ‚All Day and All Night‘ verpflichtet.

Der 47-jährige Schauspieler wird in dem Film nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern auch als Produzent tätig sein. Regie führt der norwegische Filmemacher Tommy Wirkola, bekannt durch die ‚Violent Night‘- und ‚Dead Snow‘-Reihen. Wirkola schrieb das Drehbuch gemeinsam mit John Niven und wird den Film, der 2026 in Produktion gehen soll, zusammen mit XYZ Films produzieren. Die Handlungsbeschreibung lautet: „Als seine Tochter an der Harvard University angenommen wird, kehrt der ehemalige Bankräuber Billy Davies (Hartnett) in ein Leben voller Verbrechen zurück, um das Studiengeld aufzubringen. Doch als der Banküberfall schiefgeht, geraten er und seine Crew versehentlich mitten in die Dreharbeiten einer gescheiterten Reality-TV-Show. Nun muss Billy so lange auf Sendung bleiben, bis er einen Fluchtplan vor den Cops – die ihn verhaften wollen – und der Mafia – die ihn umbringen will – ausgetüftelt hat. Gleichzeitig müssen die Produzenten die Show am Laufen halten, um ihre Einschaltquoten zu retten und der Absetzung zu entgehen.“

Wirkola zeigte sich begeistert, den ‚Pearl Harbor‘-Star für das Projekt gewonnen zu haben: „Ich bin schon so lange ein Fan von Josh Hartnetts Arbeit und kann es kaum erwarten, ‚All Day and All Night‘ mit ihm und meinen Freunden von XYZ Films zu drehen.“

Hartnett war Anfang des Jahres bereits in dem Actionfilm ‚Fight or Flight‘ zu sehen, in dem er den ehemaligen Secret-Service-Agenten Lucas Reyes spielte, und wollte dort alle Stunts selbst ausführen, um sich selbst etwas zu beweisen. Er erzählte dem Magazin Us Weekly: „Unsere Produzenten haben auch ‚John Wick‘ gemacht, und sie sagten: ‚Keanu [Reeves] macht seine eigenen Stunts.‘ Und ich meinte: ‚Ja, ich weiß.‘ Dann fragten sie: ‚Willst du deine eigenen Stunts machen? Das würde den Film wirklich besser machen.‘ Und ich sagte: ‚Natürlich will ich das.'“