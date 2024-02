50 Jahre auf der Bühne Jubiläumsshow: Roland Kaiser von seinen Kindern zu Tränen gerührt

Roland Kaiser in "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser" - zu Tränen gerührt von seinen vier Kindern. (ili/spot)

SpotOn News | 25.02.2024, 12:12 Uhr

In der TV-Show zum Bühnenjubiläum "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser" gab es einen besonders rührenden Moment. Dafür verantwortlich: die vier Kinder von Roland Kaiser. Unter anderem erzählen sie vom "Quatsch-Opa".

In der TV-Show zum 50. Bühnenjubiläum "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser" (ZDF) gab es am Samstagabend (24.2.) einen rührenden Moment, in dem der gefeierte Schlagerstar Roland Kaiser (71) nicht mehr an sich halten konnte. In einem Einspieler waren seine vier Kinder zu sehen, die liebevolle Dinge über ihren berühmten Vater sagten.

Zu dem Video, das inzwischen auch auf den Instagram-Seiten des Jubilars und der "Giovanni Zarrella Show" zu sehen ist, heißt es: "Taschentuch-Alarm! Wenn sich erstmals die royale Familie auf einem Sofa versammelt, kann selbst ein Kaiser seine Tränen nicht zurückhalten! Was für eine Liebeserklärung."

"Roland ist generell ein super humorvoller Typ"

Und in der Tat, Roland Kaisers Tochter Annalena (24), ihr leiblicher Bruder Jan (27) und die beiden Stiefbrüder Hendrik (32) und Tim (35) haben nur Liebevolles zu berichten:

"Meine schulischen Leistungen ließen zu wünschen übrig, von daher bestand der Bedarf, dass meine Eltern bitte in die Schule kommen sollen – das hat Papa sich nicht nehmen lassen", erzählt Jan, "der frechste" in der Runde.

Tim verrät, dass die Mutter eher die Strenge war "und zum Papa ist man gegangen, wenn man dann wieder verhandeln wollte". Der 35-Jährige ist es auch, der den Musiker zum Großvater gemacht hat – "mit meiner Frau Anni zusammen, das ist keine Einzelleistung gewesen", fügt er zum Amüsement seiner Geschwister hinzu. Über seinen Vater sagt er außerdem: "Er ist ein Quatsch-Opa. Roland ist generell ein super humorvoller Typ und macht immer Spaß mit jedem und so ist das mit den Enkelkindern, mit meinen beiden Kindern Mia und Mats, genauso."

Wie musikalisch sind die Kaiser-Kinder?

"Also ich kann nicht singen, aber ich produziere Musik mittlerweile und lege Musik auf", antwortet Hendrik auf die Frage. "Das musikalische Talent habe ich definitiv nicht geerbt", so Jan.

Bei den Lieblingssongs aus Roland Kaisers Werk nennt Jan "Alles was du willst" und "Sag niemals nie" und schwärmt vom "grenzenlosen Optimismus" seines Vaters. "Extreme" (1998) ist dagegen der "Alltimefavorit" von Annalena. "Ich verbinde ein Lied von meinem Vater mit meiner Kindheit, weil er das für mich geschrieben hat. Der Titel nennt sich 'Mein Sohn'", erzählt Hendrik stolz. Tim bezeichnet sich als "recht textsicher" bei den neueren Songs, weil die oft im Auto laufen – auch weil seine beiden Kindern "gern Opa Roland hören". Am liebsten hören sie "das Lied, wo Opa die Gläser wäscht", fügt er hinzu. Gemeint ist der Song "Kurios" (2019).

Liebevolles Fazit der vier Kinder

"Papa ist ein unfassbar liebevoller Mensch, mit dem ich ein ganz enges Verhältnis habe ", sagt Jan. Er sei sein bester Freund. "Er ist ein Vorbild, wenn es um soziales Engagement geht und Toleranz anderen Mitmenschen gegenüber", ergänzt Hendrik. "Ich habe so ein bisschen von ihm diesen Kampfgeist", so Annalena und fügt hinzu: "Als junge Frau sich durchzusetzen und ernst genommen zu werden, da hilft er mir schon viel." Und Tim erklärt: "Er ist jemand, der seine Kinder grenzenlos unterstützt. Er ist ja nicht mein leiblicher Vater. Ich kenne ihn seit ich sechs bin, also gut 30 Jahre. Er ist aber trotzdem wie ein Vater für mich."

Das ZDF feierte Roland Kaisers Berufsjubiläum mit der Samstagabendshow "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser". In der dreistündigen, voraufgezeichneten Sendung standen neben dem Jubilar Freunde und Weggefährten wie Mary Roos, Thomas Anders, Albert Hammond, Beatrice Egli, Nino de Angelo, Kerstin Ott, Oli.P, Bülent Ceylan, Semino Rossi, Kim Fisher, Melissa Naschenweng, Gregor Meyle und Maite Kelly auf der Bühne.