Sänger auf Jubiläums-Tournee Roland Kaiser in Erfurt: Neben dem Papst im Goldenen Buch

Roland Kaiser (re.) mit Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein und dem Goldenen Buch der Stadt (tj/spot)

SpotOn News | 28.06.2024, 19:44 Uhr

Auf seiner großen Jubiläums-Tournee macht Schlagerstar Roland Kaiser am heutigen 28. Juni in Erfurt Station. Vorher trug er sich noch ins Goldene Buch der Stadt ein - und beteuerte, dass er noch lange nicht ans Aufhören denke.

Unter dem Motto "50 Jahre – 50 Hits" ist Schlager-Ikone Roland Kaiser (72) derzeit auf seiner großen Tournee zum 50. Bühnenjubiläum unterwegs. Am heutigen Abend wird er das Feuerwerk seiner größten Hits auf dem Domplatz der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt abfeuern. Zuvor lud ihn noch der Erfurter Obermeister Andreas Bausewein (51, SPD) in den Festsaal des Rathauses ein, wo sich der Sänger in das Goldene Buch der Stadt eintrug.

Papst und Kaiser im Goldenen Buch

Die feierliche Zeremonie leitete der Bürgermeister "Thüringen 24" zufolge mit launigen Worten ein. "Der erste, der sich eingetragen hat, war der Papst", so Bausewein. "Danach Präsidenten, Olympiasieger, Könige… und jetzt eben der Kaiser." Roland Kaiser, wie der Bürgermeister SPD-Mitglied, zeigte sich gerührt und entgegnete laut "Bild"-Zeitung: "Danke für diese Einladung und Ehrung. Diese Stadt hat Ihnen als Bürgermeister viel zu verdanken."

Auf Instagram schwärmte Kaiser: "Ich bin gut in Erfurt angekommen und durfte mich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Was für eine Ehre!" Für ihn gehe es gleich weiter zum Konzertgelände.

"Ans Aufhören denke ich gar nicht"

Wie "Bild" weiter berichtet, hinterließ er im Goldenen Buch folgende Botschaft: "Ich wünsche allen Bürgern von Erfurt Glück und ewigen Frieden." Am Rande der Zeremonie zeigte sich Kaiser hoffnungsvoll, noch viele weitere Konzerte geben zu können. "Ans Aufhören denke ich gar nicht, das ist für mich keine Option", so der Sänger. "Meine Kinder sind ja schon alle aus dem Haus. Ich liebe, was ich tue und bin gesund – also mache ich weiter!"