Film Jude Law fürchtete keine Konsequenzen wegen seiner Rolle als Wladimir Putin

Jude Law - December 2024 - Hollywood Walk of Fame - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2025, 18:33 Uhr

Jude Law hatte keine „Angst vor Konsequenzen“, als er Wladimir Putin spielte.

Der 52-jährige Schauspieler verkörpert den russischen Präsidenten in ‚The Wizard of the Kremlin‘ – und er zögerte nicht, bei dem Politthriller mitzumachen, weil er großes Vertrauen in die Arbeit von Regisseur Olivier Assayas hatte.

„Ich hoffe, nicht naiv, aber ich hatte keine Angst vor Konsequenzen. Ich fühlte mich in den Händen von Olivier und dem Drehbuch sicher, dass diese Geschichte intelligent, mit Nuancen und mit Bedacht erzählt werden würde“, sagte Law jetzt auf einer Pressekonferenz zum Film bei den Filmfestspielen von Venedig. „Wir suchten nicht nach Kontroversen um der Kontroverse willen. Es ist eine Figur in einer größeren Geschichte. Wir wollten nichts über irgendjemanden definieren.“

Law veränderte sein äußeres Erscheinungsbild, behielt jedoch seine eigene Stimme bei, anstatt einen russischen Akzent anzunehmen, weil er und der Regisseur keine „Interpretation von Putin“ zeigen wollten. Der Schauspieler sagte: „Olivier und ich haben besprochen, dass dies keine Interpretation Putins sein sollte, und er wollte nicht, dass ich mich hinter einer Maske aus Prothesen verstecke. Wir arbeiteten mit einem großartigen Make-up- und Haarteam und hatten Referenzmaterial aus dieser Zeit in Putins Leben. Wir versuchten, etwas Vertrautes an mir zu finden. Es ist erstaunlich, was eine großartige Perücke bewirken kann.“

‚The Wizard of the Kremlin‘ basiert auf dem gleichnamigen Buch von Guiliano da Empoli und ist eine fiktive Darstellung von Putins Aufstieg an die Macht und seiner Freundschaft mit Vadim Baranov, einem Spin-Doktor, der von dem realen Strippenzieher Wladislaw Surkow inspiriert ist. Ihm wird zugeschrieben, eine Schlüsselrolle bei der Persona des russischen Führers gespielt zu haben.