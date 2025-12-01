Stars Judi Dench ‚kann niemanden mehr erkennen‘, da ihr Sehvermögen weiter nachlässt

Die Schauspiel-Ikone leidet an einer Erkrankung, die ihr Sehvermögen stark beeinträchtigt.

Judi Dench spricht über ihr nachlassendes Sehvermögen.

Die britische Schauspielerin leidet an Makuladegeneration – einer Erkrankung, die zu dauerhaftem und schnell fortschreitendem Verlust des zentralen Sehens führen kann und die häufigste Ursache für Sehprobleme bei Menschen über 50 ist. Nun enthüllte die 90-Jährige, dass die Krankheit so weit fortgeschritten ist, dass sie Schwierigkeiten hat, Freunde und Angehörige zu erkennen.

In einem Interview mit ‚ITV‘, das sie zusammen mit ihrem Freund Ian McKellen zeigt, wurde Judi gefragt, warum man sie kaum noch auf der Leinwand sieht. Die Hollywood-Ikone erklärte daraufhin: „Ich kann nicht mehr sehen. Ich habe, ihr wisst schon, dieses Ding.“

Dann sagte sie zu Ian: „Ich kann deine Silhouette sehen und ich kenne dich so gut in deinem Macbeth-Schal. Aber ich kann jetzt niemanden mehr erkennen … Ich kann nicht fernsehen, ich kann nicht lesen.“ Der ‚Herr der Ringe‘-Star scherzte daraufhin: „Gehst du dann zu völlig Fremden und sagst: ‚Schön, dich wiederzusehen?'“ Judi antwortete: „Manchmal.“

Die Schauspielerin machte 2012 erstmals öffentlich, dass sie an Makuladegeneration leidet. Im Januar dieses Jahres gab die ‚James Bond‘-Legende ein düsteres Update: Sie kann nicht mehr allein gelassen werden, weil sie sonst stürzen könnte. Im ‚Trinny Woodalls Fearless‘-Podcast offenbarte Judi: „Ich habe jetzt immer jemanden bei mir. Das muss ich, denn ich kann nichts sehen und würde irgendwo dagegenlaufen oder hinfallen. Ich bin immer nervös, bevor ich irgendwohin gehe.“