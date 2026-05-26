Film Leo Woodall sieht ‚Lord of the Rings: The Hunt For Gollum‘ als ‚Kindheitstraum‘

Leo Woodall - November 2025 - Famous - Nuremberg UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 18:00 Uhr

Der 'The Lord of the Rings: The Hunt For Gollum'-Darsteller Leo Woodall bestand auch darauf, dass er 'nichts verraten kann' über seine neue Figur.

Leo Woodall hat seine Rolle in ‚Lord of the Rings: The Hunt For Gollum‘ als einen „Kindheitstraum“ beschrieben.

Der 29-jährige Schauspieler wird die neue Figur Halvard spielen, die eigens für den kommenden Film geschaffen wurde, der in Mittelerde spielt. Andy Serkis wird darin erneut seine Rolle als Gollum übernehmen sowie Regie führen.

„Es bedeutet mir alles. Es ist ein Kindheitstraum für mich“, sagte Leo jetzt im Gespräch mit dem ‚PEOPLE‘-Magazin. „Ich habe das als Kind gesehen und ich habe es eine Million Mal geschaut, deshalb ist es unglaublich, jetzt ein Teil davon zu sein.“

‚The Hunt for Gollum‘ wird die Rückkehr von ‚Lord of the Rings‘-Veteranen wie Elijah Wood (Frodo Beutlin) und Sir Ian McKellen (Gandalf) erleben. Neu dazu kommen Jamie Dornan und Kate Winslet. Winslet wird Marigold spielen, während Dornan Viggo Mortensen als Streicher, alias Aragorn, ersetzen wird. Woodall bestand allerdings darauf, dass er noch „nichts verraten kann“ über seine Beteiligung an dem Franchise, doch vergangenen Monat bestätigte Warner Bros. seine Besetzung offiziell. Er wird Halvard spielen, eine Figur, die nicht Teil von J.R.R. Tolkiens ikonischen Büchern war.

Sir Peter Jackson, der bei den ursprünglichen ‚Lord of the Rings‘- und ‚The Hobbit‘-Trilogien Regie führte, wird als Produzent bei dem neuesten Fantasy-Epos fungieren. Er verriet kürzlich, dass Todd Phillips‘ Film ‚Joker‘ als Inspiration für ‚The Hunt For Gollum‘ diente. Er sagte gegenüber ‚IndieWire‘: „Wir dachten an den ursprünglichen ‚Joker‘-Film, den mit Joaquin Phoenix. Die Art, wie dieser die Psyche des Jokers erforschte, während gleichzeitig eine Geschichte erzählt wurde.“ Man habe die Geschichte, die in den Anhängen steht, und werde diese Geschichte erzählen, allerdings aus einer inneren Gollum-Perspektive. „Man nimmt geschriebene Dinge von (J.R.R.) Tolkien und verfilmt sie aus einem bestimmten Blickwinkel, und das bedeutet, dass man in seinen Kopf eindringen muss. Ich habe keinen besonderen Wunsch, in Gollums Kopf einzudringen. Andy Serkis kann das selbst tun.“

Jackson erklärte, dass ‚The Hunt for Gollum‘ – das für Dezember 2027 geplant ist – aus Notizen am Ende eines von Tolkiens Romanen stammt. Der ‚The Beatles: Get Back‘-Regisseur sagte: „Wir dürfen rechtlich alles aus den ‚The Lord of the Rings‘-Büchern adaptieren. Nun, ‚The Lord of the Rings‘ hat diese großen Anhänge am Ende. Fünfzig oder 60 Seiten mit Tolkiens Notizen, Hintergründen zu Figuren und Dingen, die nicht im eigentlichen Roman stehen, sondern hinten angehängt wurden.“ Diese hat sich der Filmemacher zu Nutze gemacht: „Kleine Nebengeschichten, Ausschmückungen, Erweiterungen – und ein Teil von ‚The Hunt for Gollum‘ wird darin beschrieben. Gollums Kindheit und wie er zu dem wurde, was er war.“