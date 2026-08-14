Stars Jürgen Drews ist seit kurzem mit Rollator unterwegs

Juergen Drews - Jurgen Drews - March 2016 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2026, 14:00 Uhr

Jürgen Drews ist seit kurzem mit Rollator unterwegs.

Jürgen Drews zeigt sich ungewohnt: Der 81-jährige Schlagersänger ist seit Kurzem mit einem Rollator unterwegs.

Die Bilder des einstigen „Königs von Mallorca“ sorgten bei vielen Fans für Aufmerksamkeit. Für seine Tochter Joelina Drews ist die Gehhilfe allerdings längst kein Anlass für Schreck oder Scham. Sie sieht vielmehr, wie offen ihr Vater mit den Veränderungen umgeht. Seinen ersten öffentlichen Auftritt mit Rollator absolvierte Drews bereits im Juli bei einer Veranstaltung in München. Gegenüber der ‚Abendzeitung München‘ erklärte der Musiker damals, warum er die Gehhilfe dabeihatte. „Ich gehe schon noch ganz normal“, sagte er. Allerdings habe er nicht gewusst, ob er an diesem Abend längere Zeit würde stehen müssen. Deshalb habe er den Rollator vorsichtshalber mitgenommen.

Der Hintergrund für die Gehhilfe ist bekannt: Drews leidet seit mehreren Jahren an Polyneuropathie, einer Erkrankung der Nerven, die unter anderem Beschwerden beim Gehen verursachen kann. Bereits 2022 hatte sich der Sänger von der großen Bühne verabschiedet. Seitdem sind öffentliche Auftritte des Schlagerstars deutlich seltener geworden. Tochter Joelina, 30, kennt die Situation aus nächster Nähe. Bei der Premiere der RTL-Sendung ‚Die Verräter‘ in Köln sprach sie über den Auftritt ihres Vaters. Ihre Reaktion auf die Bilder fiel überraschend positiv aus: „Ich war stolz auf ihn.“ Dass Drews sich mit Rollator in der Öffentlichkeit zeigt, sei für sie sogar ein „starkes Zeichen nach außen“.

Ganz spurlos geht die gesundheitliche Veränderung an der Familie allerdings nicht vorbei. Joelina räumte ein, dass es sie emotional berührt, wenn sie bemerkt, dass bestimmte Dinge bei ihrem Vater heute anders sind als früher. „Wenn man sieht, dass gewisse Dinge anders sind als früher, macht einen das schon nachdenklich und melancholisch“, sagte sie. Gleichzeitig bewundere sie, wie Drews mit seiner Situation umgeht. Er versuche, „so gut wie möglich“ damit zurechtzukommen.