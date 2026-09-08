Stars Julia Garner deutet an, dass das Madonna-Biopic nicht gecancelt ist: ‚Wir werden sehen‘

Julia Garner 2024 Golden Globe Awards Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2026, 18:00 Uhr

Julia Garner deutet an, dass das Madonna-Biopic nicht gecancelt ist: 'Wir werden sehen'.

Julia Garner besteht darauf, dass ihr geplantes Madonna-Biopic „unbedingt realisiert werden muss“.

Die 32-jährige Schauspielerin sollte die „Queen of Pop“ ursprünglich in einem geplanten Spielfilm von Universal Pictures über deren legendäre Karriere spielen. Doch das Projekt wurde 2023 vorerst auf Eis gelegt. Dennoch deutet Julia an, dass die Idee noch nicht ganz vom Tisch ist. Im Interview mit dem ‚ELLE‘-Magazin sagte sie: „Ich denke, der Film muss gemacht werden. Aber wir werden sehen…“

Die anhaltende Unsicherheit um das Biopic stand im Mittelpunkt von Seth Rogens Hollywood-Komödie ‚The Studio‘, als die fiktive Filmfirma Continental versuchte, das Projekt wiederzubeleben. Julia und Madonna traten beide in der Folge auf, und Garner genoss die gemeinsame Zeit mit der ‚Material Girl‘-Sängerin während der Dreharbeiten in Venedig. Sie fügte hinzu: „Es war unglaublich. So etwas habe ich noch nie erlebt. […] Sie ist einer der lustigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Und das wissen die Leute nicht.“

Falls das Madonna-Biopic doch noch verwirklicht wird, betont Julia Garner, bekannt aus ‚Weapons‘, dass sie keine einfachen Wege gehen werde. Sie verriet: „Ich möchte einfach weiter Risiken eingehen. Ich denke, das ist es, was die Leute in meinen Darbietungen ansprechen wird. Dass ich alles gegeben habe, versteht ihr?“

Madonna war zunächst bereit, am Drehbuch mitzuarbeiten und den Film zu inszenieren. Doch im Sommer behauptete sie, das Projekt sei gescheitert, weil sie ein „großes Budget“ gefordert habe. Sie sagte dem ‚Interview Magazine‘: „Ich sollte einen Film über mein Leben drehen. Ich habe zwei Jahre am Drehbuch gearbeitet und zwei Jahre bei Universal Studios mit den Line Producern an Budget und Besetzung gearbeitet. Wir hatten einen Streit, Universal und ich, wegen des Budgets, das ich brauchte – ich habe ein außergewöhnliches Leben geführt. Ich habe ein riesiges Leben, also brauchte ich ein großes Budget. Versteht ihr, was ich meine?“ Madonna hatte zuvor angedeutet, ihren Biopic in eine TV-Serie umzuwandeln, und behauptet, Netflix habe Interesse gezeigt, bevor die Pläne scheiterten. Sie fügte hinzu: „Ich war in einer Art Schwebezustand, als das scheiterte, und dann meldete sich Netflix, um eine Serie zu drehen. Das war ein ganzer anderer langer Prozess, denn ich konnte das Drehbuch, das ich mit Universal hatte, nicht verwenden, es sei denn, ich kaufe es ihnen für einen Wucherpreis ab – obwohl ich es selbst geschrieben habe. Fragt nicht.“