Stars Sam Smith vergleicht Madonna mit eigener Mutter

Sam Smith - Jingle Bell Ball with Barclayclard Arrivals 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2026, 12:00 Uhr

Der Musikstar plaudert über seine enge Beziehung zur Pop-Queen.

Sam Smith fühlt sich Madonna besonders verbunden und vergleicht die Pop-Ikone sogar mit der eigenen Mutter.

Der 34-jährige Musikstar erklärte, Madonna sei eine enge Freundin. Gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ berichtete Sam, mit Madonna regelmäßig per SMS zu kommunizieren. WhatsApp nutzten die beiden hingegen nicht. „M ist eine unglaubliche Künstlerin. Sie hat mir während der ‚Unholy‘-Zeit auf so schöne Weise geholfen, und ich habe so viele wunderbare Erinnerungen an die Zeit, die wir gemeinsam im Studio verbracht haben“, schwärmte Sam. „Und aufgrund ihrer Unterstützung und auch schon Jahre zuvor war ich ein riesiger Fan von ihr und unglaublich inspiriert von ihrer Musik, ihrer Kunst, aber auch von ihrer Beständigkeit.“

Das Durchhaltevermögen der Pop-Queen beeindruckt Sam sehr. „Sie macht so viel Mist durch. Man muss sich nur die Kommentarspalten unter allem ansehen, was mit Madonna zu tun hat, und die Leute sind so grausam zu ihr. Aber sie bleibt da, sie hält durch und sie ist so stark“, erklärte der britische Star. „Diese Stärke inspiriert mich sehr. Genau wie die Stärke meiner eigenen Mutter.“ Sams Song ‚Oh Mother‘ ist teilweise von der engen Verbindung zu Madonna inspiriert.

Bereits 2023 arbeiteten die beiden für die Single ‚Vulgar‘ zusammen. Sam hatte sich 2019 als nicht-binär geoutet und benutzt die geschlechtsneutralen Pronomen they/them. Über den eigenen Alltag verriet Sam: „Ich versuche, ein Diva-Leben zu führen, aber ich liebe auch die Höhen und Tiefen. Ich habe Diva-Hunde, gegen die ich allergisch bin, und ja, ich liebe ein Schaumbad. Aber ich liebe auch eine britische Autobahnraststätte wie Moto – ich liebe sie einfach so sehr. Ich habe wirklich das Beste aus beiden Welten.“ Trotz Ruhm könne der Star ein weitgehend normales Leben führen.