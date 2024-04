Film Julia Garner: Sie spielt im Horrorthriller ‚Weapons‘ mit

Julia Garner - March 2023 - Avalon - Vanity Fair Oscar Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2024, 18:00 Uhr

Die Darstellerin hat sich der Besetzung des Horrorthrillers angeschlossen.

Julia Garner hat sich der Besetzung des Horrorthrillers ‚Weapons‘ angeschlossen.

Die 30-jährige Schauspielerin wird neben Josh Brolin in dem neuen Film von Filmemacher Zach Cregger mit dabei sein.

Der Regisseur schrieb das streng geheime Drehbuch für das Projekt, das als eine epische Geschichte beschrieben wurde, die einen ähnlichen Ton wie ‚Magnolia‘, Paul Thomas Andersons Film aus dem Jahr 1999, haben soll, in dem unter anderem Jeremy Blackman und Tom Cruise mitgewirkt haben. Die Dreharbeiten für den Thriller sollen Mitte nächsten Monats in Atlanta starten. Julia wurde durch ihre Rolle in der Netflix-Serie ‚Ozark‘ bekannt und ist heute einer der gefragtesten Stars der Branche, wobei sie bereits als Madonna in einem Biopic besetzt worden war. Das Projekt ist letztes Jahr auf Eis gelegt worden, als die Queen of Pop zu ihrer ‚Celebration‘-Welttournee aufbrach, wobei Julia die Hoffnung, in dem Film mitzuspielen, jedoch noch nicht aufgibt. Garner verriet gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ja, genau. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ich möchte die Dinge behalten … genau, ich drücke die Daumen.“ Madonna soll bei ihrem eigenen Biopic die Regie übernehmen. Die ‚Material Girl‘-Sängerin erklärte zuvor gegenüber ‚Variety‘: „Ich hatte ein außergewöhnliches Leben, ich muss einen außergewöhnlichen Film drehen. Das war auch ein Präventivschlag, da viele Leute versuchten, Filme über mich zu machen. Meistens frauenfeindliche Männer. Also trat ich meinen Fuß in die Tür und sagte: ‚Niemand außer mir wird meine Geschichte erzählen.'“