Stars Julia Louis-Dreyfus erinnert sich an ‚belastenden‘ Drehalltag bei ‚Saturday Night Live‘

Julia Louis-Dreyfus - Thunderbolts - UK Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 14:00 Uhr

Julia Louis-Dreyfus hat auf ihre Zeit bei 'Saturday Night Live' zurückgeblickt.

Julia Louis-Dreyfus empfand ihre Zeit bei ‚Saturday Night Live‘ als äußerst anstrengend.

Der straffe Drehplan und das Arbeitsumfeld der Comedy-Show machten ihr damals zu schaffen. Die Schauspielerin gehörte von 1982 bis 1985 zum Ensemble der langjährigen Sketch-Comedy-Sendung. Rückblickend beschrieb sie diese Zeit als schwierige Erfahrung, die ihr zwar viel beigebracht habe, damals aber wenig Freude bereitet habe. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Interview‘ schilderte sie die Herausforderungen: „Als ich bei ‚Saturday Night Live‘ war, war das wirklich schwierig. Der Zeitplan ist definitiv kräftezehrend. Auch das Arbeitsumfeld war belastend, und damals hat es mir nicht besonders viel Spaß gemacht. Aber ich habe unglaublich viel daraus gelernt und bereue es deshalb nicht.“

Ihren großen beruflichen Durchbruch feierte Louis-Dreyfus später mit ihrer Rolle als Elaine Benes in der erfolgreichen NBC-Sitcom ‚Seinfeld‘. Die 65-Jährige erklärte außerdem, weshalb sie Fernsehserien gegenüber Kinofilmen bevorzugt. Besonders schätze sie die Möglichkeit, sich intensiv mit einer Figur auseinanderzusetzen. Louis-Dreyfus, die auch Gastauftritte in Serien wie ‚Arrested Development‘, ‚Curb Your Enthusiasm‘ und ’30 Rock‘ hatte, erläuterte: „Ich liebe die Arbeit an Serien, weil man die Möglichkeit hat, eine Figur über einen langen Zeitraum hinweg zu entwickeln. Das ist bei einem Film in dieser Form nicht möglich.“

Bereits in der Vergangenheit hatte Louis-Dreyfus ‚Saturday Night Live‘ als „sehr sexistisches Umfeld“ bezeichnet. Sie räumte ein, dass es ihr schwergefallen sei, mit den sexistischen Einstellungen umzugehen, die in der Comedy-Sendung weit verbreitet gewesen seien. In einem Interview mit der Zeitung ‚The New York Times‘ erklärte sie: „Ich habe dort nichts besonders Großartiges geleistet. … Ich bin aus ‚Saturday Night Live‘ nicht als irgendeine bekannte Persönlichkeit hervorgegangen.“

Inzwischen sieht die Schauspielerin jedoch deutliche Veränderungen in der Fernsehbranche. Frauen hätten heute wesentlich bessere Möglichkeiten und würden sich mit ihren männlichen Kollegen zunehmend auf einem gleichberechtigteren Spielfeld messen können. Der TV-Star, der im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, darunter mehrere Primetime Emmy Awards, neun Actor Awards und einen Golden Globe Award, betonte: „Mehr Frauen haben ihren Platz in diesem Wettbewerb gefunden. Ich bin überzeugt, dass es im Fernsehen noch viel mehr Möglichkeiten gibt, die wir nutzen können. Ich versuche selbst, dazu beizutragen. Aber ich habe definitiv erlebt, wie sehr sich die Branche zu meinen Lebzeiten verändert hat.“