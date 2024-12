Stars Julia Stiles: Sie ist „dankbar“ für ihren Ruhm

Julia Stiles - Gotham Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2024, 09:00 Uhr

Julia Stiles sprach darüber, dass sie „dankbar“ für ihren Ruhm sei.

Die 43-jährige Schauspielerin ist mit Rollen in Filmen wie ,10 Dinge, die ich an Dir hasse‘ und dem Thriller ,Wicked‘ aus dem Jahr 1998 weltweit bekannt geworden.

Stiles findet zwar, dass es „ein bisschen beängstigend“ sein kann, berühmt zu sein, ist aber dankbar dafür, weil es ihr so ​​viele Möglichkeiten im Leben eröffnet habe. Die Darstellerin verriet in einem Gespräch mit ,UsWeekly‘: „Im Moment versuche ich, das als etwas zu sehen, für das ich dankbar bin, da es mir viele Möglichkeiten eröffnet. Einer der Gründe, warum ich bei meinem ersten Spielfilm die Regie führen durfte, ist, dass die Leute mich als Schauspielerin aus Filmen kennen. Das kann ein bisschen beängstigend sein, verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich versuche, mich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren.“ Julia hat ihr Regiedebüt mit ihrem Film ,Wish You Were Here‘ gegeben, der Anfang 2025 in die Kinos kommen wird. Der Star fügte hinzu, dass es schon immer ein „Traum“ von ihr gewesen sei, hinter die Kamera zu treten, ihr vieles davon aber sehr natürlich vorkam, weil sie schon so viel Zeit an Filmsets verbracht hatte.