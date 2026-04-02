Stars Julian F. M. Stoeckel wurde Opfer von Brandstiftung und braucht nun die Hilfe seiner Fans

Julian F.M. Stoeckel - 17.02.2017 - Berlin - dpa-Zentralbild BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 14:00 Uhr

Julian F. M. Stoeckel wurde Opfer von Brandstiftung und braucht nun die Hilfe seiner Fans.

Ein Schock für Entertainer und Reality-TV-Star Julian F. M. Stoeckel: Der 39-Jährige ist Opfer eines mutmaßlichen Brandanschlags geworden und steht nun vor den Trümmern seines Alltags.

In einer emotionalen Botschaft wandte er sich an seine Fans und bat öffentlich um Unterstützung, denn der beliebte Fernsehstar weiß aktuell nicht mehr weiter. In einer Instagram-Story schilderte Stoeckel die Ereignisse eindringlich: „Das ist leider kein Aprilscherz […] Meine Nachbarn und ich sind am vergangenen Montag Opfer eines bösartigen Brandanschlags geworden.“

Nach seinen Angaben soll ein langjähriger Nachbar seine eigene Wohnung mit voller Absicht in Brand gesetzt haben. Die Folgen waren verheerend: Das gesamte Haus wurde beschädigt, Bewohner gerieten in akute Lebensgefahr. „Wir haben durch unser schnelles Handeln wahrscheinlich Schlimmeres verhindern können. Jetzt haben wir alle in unseren Wohnungen einen unglaublichen Löschwasserschaden“, erklärte Stoeckel. Nur durch das schnelle Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden. Gemeinsam mit einer Nachbarin reagierte der TV-Star sofort, nachdem Rauchmelder Alarm schlugen. „Nur durch das schnelle Handeln meiner Nachbarin und mir […] ist der Brand nach circa 15 Minuten gelöscht worden“, berichtete er weiter. Dennoch sind die Schäden enorm: Löschwasser, Rauch und Stromausfälle haben die Wohnungen unbewohnbar gemacht.

Stoeckel muss nunmehr nach einem neuen Zuhause suchen. Und genau hier bittet er nun seine Fangemeinde um Hilfe. „Ich bin eigentlich niemand, der um Hilfe bittet, aber ich glaube, das ist der richtige Moment“, erklärte er offen. Gesucht wird demnach eine Wohnung mit drei bis vier Zimmern, vorzugsweise in Berliner Stadtteilen wie Schöneberg, Wilmersdorf oder Charlottenburg. Auch für seine betroffenen Nachbarn hofft er auf Unterstützung. Der Vorfall hat das Leben des Entertainers nachhaltig erschüttert. „Mein Leben wurde aus den Angeln gerissen“, beschreibt er die Situation.