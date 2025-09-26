Stars Juliette Schoppmann: Erneute Notoperation

Dieter Bohlen - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2025, 14:00 Uhr

Große Sorge um Juliette Schoppmann (45)! Die DSDS-Sängerin aus der allerersten Staffel musste sich erneut einer Notoperation unterziehen.

Erst Anfang des Jahres hatte sie einen schweren Eingriff hinter sich, bei dem ihr die Gebärmutter entfernt wurde – nun liegt sie wieder im Krankenhaus.

Ihre Ehefrau, Comedienne Tahnee (33), wandte sich am Freitag (26. September) mit bewegenden Worten an ihre Fans. In einem Video, das sie direkt aus der Klinik aufnahm, wirkte sie gefasst, doch ihre glasigen Augen verrieten, wie schwer ihr die Situation fällt. „Meine Frau hatte gestern Nacht noch eine weitere Not-OP. Und das ist auch der Grund, warum ich die Shows in Fulda, Darmstadt und Mainz verschieben muss“, erklärte sie sichtlich mitgenommen – und bedankte sich gleichzeitig für das Verständnis ihrer Fans.

Was genau hinter Scchoppmanns erneuter Notoperation steckt, wurde bislang nicht bekanntgegeben. Sicher ist jedoch: Die Anteilnahme ist riesig. Auf Instagram überschlugen sich die Genesungswünsche. Stars wie Moderatorin Kim Fisher (56) und ‚Let’s Dance‘-Juror Jorge González (58) schickten liebevolle Worte und Kraftbotschaften.