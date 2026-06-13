Stars Justin Baldonis Team erklärt Sieg im Fall Blake Lively

Justin Baldoni - It Ends With Us premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2026, 13:10 Uhr

Obwohl der Schauspieler die Anwaltskosten des 'Gossip Girl'-Stars übernehmen muss, zeigen sich seine Anwälte zufrieden.

Justin Baldoni und seine Anwälte „würden nicht zögern“, erneut vor Gericht gegen Blake Lively zu ziehen.

Die beiden ‚It Ends with Us‘-Stars waren seit Dezember 2024 in einen Rechtsstreit verwickelt. Damals hatte Lively dem Regisseur sexuelle Belästigung sowie die Organisation einer Diffamierungskampagne gegen sie vorgeworfen. Daraufhin reichten Baldoni und sein Wayfarer-Studios-Team eine Gegenklage gegen die 38-jährige Schauspielerin und ihren Ehemann Ryan Reynolds ein.

Später wurden Baldonis Klagepunkte von einem Richter abgewiesen. Im April wurden außerdem Blakes Vorwürfe der sexuellen Belästigung aus Zuständigkeitsgründen zurückgewiesen. Beide Seiten einigten sich schließlich auf einen außergerichtlichen Vergleich – nur zwei Wochen bevor der Prozess in New York hätte beginnen sollen.

Nach einer Gerichtsentscheidung am Freitag (12. Juni), in der Richter Lewis Liman entschied, dass Lively lediglich Anwaltskosten von Baldoni verlangen könne, jedoch keinen Schadensersatz nach einem kalifornischen Gesetz, das eigentlich Opfer von sexuellen Übergriffen schützen soll, erklärte das Team des 42-jährigen Schauspielers dennoch, man habe „gewonnen“.

Baldonis Anwalt Brian Freedman sagte in einer Stellungnahme: „Wir haben gekämpft und gewonnen gegen eine koordinierte Kampagne, die auf Vorwürfen sexueller Belästigung, Vergeltung und einer Schmierkampagne basierte, die nie stattgefunden hat.“ Lively habe ursprünglich über 300 Millionen Dollar an Gebühren und Schadensersatz gefordert, dann aber zehn ihrer dreizehn Klagepunkte fallen lassen und sich schließlich auf einen Vergleich geeinigt, aus dem sie seiner Darstellung nach keinen finanziellen Vorteil erzielt habe.

Außerdem verwies er darauf, dass sämtliche Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Verleumdung bereits zuvor vom Gericht zurückgewiesen worden seien. „Ungeachtet dessen […] versuchte Ms. Lively anschließend, ein kalifornisches Gesetz auszunutzen, das eigentlich echte Opfer schützen soll – ein Versuch, der erfolglos blieb. Wieder scheiterte sie“, sagte Freedman. „Frau Lively wurden lediglich begrenzte Anwaltskosten für einen einzigen Anspruch zugesprochen, im Rahmen eines Falls, der nur wenige Monate dauerte – mehr nicht.“

Trotz dieses Rückschlags betonte Livelys Team, sie sei die „obsiegende Beklagte“. Ihre Anwälte Esra Hudson und Michael Gottlieb erklärten: „Das Gericht spricht Ms. Lively Anwaltskosten und Auslagen zu und erklärt, dass eine obsiegende Beklagte nach Abschnitt 47.1 Schadensersatz über andere verfahrensrechtliche Wege geltend machen kann.“