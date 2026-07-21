Film Ryan Reynolds bestätigt Deadpools Rückkehr

Ryan Reynolds - August 2024 - AMC Lincoln Square Theater - It Ends With Us premiere - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2026, 19:00 Uhr

Ryan Reynolds hat bestätigt, dass Deadpool für einen weiteren Film zurückkehren wird.

Der 49-jährige Hollywood-Schauspieler hatte zuvor angedeutet, sein schlagfertiger Superheld werde nicht für einen vierten ‚Deadpool‘-Film zurückkehren, da er in zukünftigen Filmen eher eine „Nebenfigur“ sein werde. Nun hat Reynolds jedoch den bislang deutlichsten Hinweis darauf gegeben, dass ‚Deadpool 4‘ in Arbeit ist.

Bei einem Bühnenauftritt auf dem Fanatics Fest 2026 sagte er zum Publikum: „Es gibt einige wirklich tiefgehende Anspielungen, die meiner Meinung nach in den Filmen noch fehlen. Ich glaube, dass auch einige tiefgehende Anspielungen aus bestimmten Comics noch fehlen. Es gibt definitiv einige Dinge, die Fabian Nicieza, der Miterschaffer von Deadpool, geschrieben hat, die ich liebe und die unglaublich sind.“ Auch Gerry Duggan, der ein Freund sei, sei ein unglaublicher Comicautor und Reynolds kündigt an, dass „noch etwas kommt“: „Irgendwann wird es, ihr wisst schon, in einiger Entfernung, einen weiteren ‚Deadpool‘-Film geben. Er wird großartig.“

Reynolds hatte zuvor darauf bestanden, dass es unwahrscheinlich sei, dass er erneut einen Film vollständig um Deadpool herum aufbauen werde. Gegenüber NBCs ‚Sunday Today‘ sagte er: „Ich habe gewissermaßen schon einige Dinge geschrieben, aber ich glaube nicht, dass ich ihn jemals wieder in den Mittelpunkt stellen werde. Er ist eine Nebenfigur. Er ist jemand, der in einer Gruppe großartig funktioniert.“

Es wurde darüber spekuliert, dass Reynolds als Deadpool im kommenden Blockbuster ‚Avengers: Doomsday‘ aus dem Marvel Cinematic Universe auftreten könnte. Zuvor hatte er erklärt, dass er es begrüßen würde, wenn die Figur entweder den Avengers oder den X-Men begegnete, ohne sich jedoch einer der beiden Heldengruppen anzuschließen. Der ‚The Adam Project‘-Star sagte 2024 gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Wenn er Teil einer der beiden Gruppen wird, sind wir am Ende angelangt. Deadpool funktioniert so gut, wenn er gemeinsam mit den X-Men oder den Avengers auftritt, aber er muss immer ein Außenseiter bleiben. Sein größter Traum besteht darin, akzeptiert und wertgeschätzt zu werden. Aber er darf nicht akzeptiert werden.“ Sein Bewältigungsmechanismus, Scham mithilfe von Humor abzuwehren, funktioniere nur, wenn er damit seine zahlreichen Unzulänglichkeiten überdecke: „Sobald er tatsächlich ein Avenger oder ein X-Man wird, sind wir am Ende seiner Reise angekommen.“